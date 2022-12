KONSERT: Musikktrioen var en av gruppene som holdt konsert på VG-lista på Rådhusplassen i Oslo i sommer.

Beathoven måtte endre hitlåt

Hvis du har lyttet til sangen «Primadonna» av Beathoven den siste tiden, vil du høre at sangen høres annerledes ut.

Sangen kom ut i år og toppet hitlistene kort tid etter utgivelsen. Men nå kan det se ut som det har gått litt fort i svingene for musikktrioen.

Versjonen av låten som først ble gitt ut, ligner nemlig veldig mye på en sang utgitt av Marina and the Diamonds – som også heter «Primadonna».

Det var nettmagasinet 730 som først omtalte saken.

Sangen var ikke klarert

Trioen har selv uttalt seg om saken på Instastory.

– Som mange begynner å høre er låten vår «Primadonna» endret», skriver Beathoven.

– Sangen har samme tittel som «Primadonna» av Marina, og refrenget var inspirert av den låten. I et forsøk på å klarere vår versjon, har vi fått en respons, skriver de videre.

Responsen har ført til at de enten måtte gjøre endinger eller fjerne sangen. De valgte derfor å endre sangen, skriver de på plattformen.

MASKERT: Beathoven er kjent for å både holde konserter og dukke opp på den røde løperen iført balaklava.

VG har kontaktet plateselskapet Warner Music som har signert trioen.

– Vi er klar over situasjonen og har jobbet med alle parter for å løse saken i minnelighet. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken, skriver Leif O. Riber, leder i Warner Music Norway i en e-post til VG.

Opptrer bak masker

Musikkgruppen har gjort som flere andre artister og skjult seg bak masker. Da VG møtte artistene i sommer, sa de at en av grunnene til at de bruker masker er for å forbli anonyme.

– Vi skjønner at det er vanskelig å tro på, men maskebruken er hovedsakelig for å holde oss anonyme. Selv om vi ikke blir gjenkjent på gaten, føler vi oss fremdeles som rockestjerner, fortalte gruppen.

Gruppen har hatt mange sanger på hitlistene i år. Blant annet «Primadonna» og låten «Sør-Afrika» sammen med Capow x 2G.