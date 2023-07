ETTERLATT SEG FORMUE: Fleetwood Mac-sanger Christine McVie døde i en alder av 79 år. Her i 2019.

Fleetwood Mac-stjerne Christine McVie etterlot seg 900 millioner kroner

Fleetwood Mac-sanger og keyboardist Christine McVie etterlot seg en formue på 70 millioner pund – over 900 millioner norske kroner – da hun døde.

Dokumenter musikkmagasinet NME har tilgang til, viser at Christine McVie overlot mesteparten av arven hennes til broren John Perfect og hans barn. I tillegg gikk noe av arven til flere veldedige organisasjoner.

Videre skriver magasinet at hennes tidligere manager Martin Wyatt og forretningsmannen Paul Glass, ble oppført som bobestyrere bobestyrereEn bobestyrer, også kalt en bostyrer, tar seg av alt det juridiske og praktiske arbeidet i forbindelse med et arveoppgjør (dødsbo). .

McVie er mest kjent for å ha vært et av kjernemedlemmene i gruppen Fleetwood Mac, og har skrevet flere av bandets mest kjente låter, deriblant «Everywhere», «Songbird» og «Little Lies».

Fleetwood Mac-stjernen døde i fjor, i en alder av 79 år, etter å ha fått et hjerneslag. I tillegg kjempet hun mot kreften, skriver NME.

ROCKEBAND: Bandmedlemmene fra venstre: Mike Campbell, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie og Mick Fleetwood i New York i 2019.

Etter McVie bortgang hyllet det britisk-amerikanske rockebandet henne i en felles uttalelse på sin offisielle Twitter-konto.

– Det finnes ingen ord som beskriver vår sorg over dødsfallet til Christine McVie. Hun var noe for seg selv, spesiell og med et talent man ikke kan måle seg med, skrev bandet.

– Hun var den beste musikeren noen kunne drømt om å ha i bandet sitt, og den beste vennen noen kunne bedt om i sitt liv. Vi var heldige som fikk ha henne i livet vårt, sto det videre.

McVie ble i 1998, som medlem av Fleetwood Mac, innlemmet i prestisjetunge «Rock and Roll Hall of Fame», og fikk prisen «Brit Award» for enestående bidrag til musikken.

Rockebandet ble grunnlagt i 1967, og er en av tidenes mestselgende artister. De har solgt mer enn 100 millioner plater verden over, skriver The Guardian.