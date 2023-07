GLANSDAGENE: fra venstre: Don Henley, Joe Walsh, Randy Meisner, Glenn Frey og Don Felder.

Eagles-medlem er død

Randy Meisner er død, 77 år gammel.

Det melder Deadline.com.

Meisner er en av grunnleggerne av Eagles, et av tidenes mest suksessrike amerikanske rockeband.

Meisner døde av komplikasjoner fra en kronisk lungesykdom ifølge en uttalelse fra bandet.

– Randy var en viktig del av Eagles og medvirkende til bandets tidlige suksess, heter det videre i uttalelsen fra bandet skriver AP.

Meisner var gitarist, men spilte også bass og sang på flere låter, blant annet hiten «Take it to the Limit».

Han ga seg i bandet i 1977, og opptrådte én gang med dem igjen i 1998.

Han rakk også å delta på albumet «Hotel California» fra 1976, en av tidenes mest solgte album som også inkluderer tittellåten, ansett som en rockeklassiker.

Meisner var ferdig i bandet etter turneen i 1977. Han ga siden ut flere soloalbum, men de var langt unna å nå suksessen han hadde i Eagles-perioden.