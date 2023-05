POPSTJERNE: Sam Smith, her på Grammy Awards i Los Angeles i februar.

Sam Smith måtte gå av scenen: − Beklager, beklager, beklager

Sam Smith (31) legger seg langflat etter onsdagens konsertforsøk i Manchester.

For tre uker siden opptrådte briten i Oslo Spektrum til en femmer på terningen fra VGs anmelder.

«Tårer, kåthet og glede», oppsummerte anmelderen.

I Manchester i går var kanskje mest av det første. Smith måtte nemlig gå av scenen etter kun fire låter, og AO Arena ble mørklagt og tømt for publikummere.

31-åringen har i etterkant lagt ut et innlegg på InstaStory. Der lyder det:

«Jeg vet ærlig talt ikke hva jeg skal si. Jeg ristet av meg et virus for noen uker siden, og etter det har vi reist rundt om i Europa og hatt utrolige show».

Ville overraske

Smith forklarer at alt føltes fint under lydprøvene i forkant av Manchester-konserten, og at de (artistens foretrukne pronomen, red.anm.) gledet seg til å overraske publikum med noe helt spesielt på slutten.

Så langt kom de aldri. Smith skriver at stemmen slo seg vrang midtveis i sang nummer tre.

«Under fjerde låt merket jeg at noe var skikkelig galt.»

FEBRUAR: Sam Smith i London.

Smith skriver at de gikk av scenen og at håpet var å kunne gå på igjen.

«Jeg prøvde alt for å få stemmen i gang igjen. (...). Jeg er oppriktig talt sønderknust over at jeg ikke klarte å fullføre for dere. Jeg elsker dere alle. Beklager, beklager, beklager», skriver Smith.

Det er ikke første gang Smith må avlyse. Tidligere i vår satte det som britiske medier beskrev som «mystisk sykdom», stopper for flere konserter.

Artisten er aktuell med albumet «Gloria», som ble sluppet i januar. Se terningkast og dom her.

HJERTESUKK: Sam Smiths ord på Instagram.

