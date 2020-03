PÅ SCENEN: Dua Lipa. Foto: Doug Peters / PA Photos

Plateanmeldelse: Dua Lipa – «Future Nostalgia»: Discodua sprer vingene

Lydsporet du trenger for en skikkelig dans er servert.

Britiske Dua Lipa (24) har blitt en av klodens største popstjerner – i skrivende stund kun bak The Weeknd på verdens strømmelister – uten at hun på noe vis har bombardert verden med kjapt sammenvispede låter for å komme dit.

Den selvtitulerte debutplaten fra 2017 står igjen som en lovende og tidsriktig, men lett retningsløs introduksjon til et gedigent talent. På oppfølgeren har hun strammet det stilistiske strupetaket betraktelig.

Begrepet «fremtidsnostalgi» – finnes det en mer dekkende beskrivelse av hva verdens populærkultur pusler med i 2020? – kan lett bli en floskel. Med «Future Nostalgia» tar Lipa eierskap til begrepet på befriende hardhendt vis.

Uttrykte inspirasjonskilder som No Doubt, Outkast, Madonna og Moloko kaster subtile skygger over prosjektets ånd, men langt viktigere er discohistorien, der den strekker seg fra Nile Rodgers til turnékameraten Bruno Mars.

DANSBART: Dua Lipa har servert et album du får lyst til å danse av, mener VGs anmelder. Foto: Hugo Comte

«Don’t Stop Now» har den uimotståelige kvaliteten sistnevnte er i stand til å hoste opp i sine mest inspirerte øyeblikk, og like bak halser et knippe låter – «Pretty Please», «Hallucinate» og «Break My Heart» – som lener seg mot samme utgangspunkt: Dyr, smakfull dansepop med knusktørr bass, særegen stemme og smarte melodier som omdreiningspunkt.

Mot slutten av platen spraker det riktignok faretruende i sømmene. «Good In Bed» er melodisk behagelig, der den vaker av gårde i et Post Malone-aktig akkordlandskap, men lyrisk blir det for enkelt og Lily Allen-dølt.

Den avsluttende kraftballaden «Boys Will Be Boys» er på sin side en velment feminist-finger til seksuell trakassering. Nerven i låten drukner imidlertid i barnekor og patos på anabole steroider.

Hopper du over disse to, sitter du igjen med ni låter som etter alt å dømme vil slå ut i full blomst når vi endelig kan begynne å omgås hverandre igjen. Måtte det ikke bli så altfor lenge til.

BESTE LÅT: «Don’t Stop Now»

Publisert: 31.03.20 kl. 16:36

