COUNTRY-TRIO: Dixie Chicks, som de da kalte seg, på David Lynch Foundation Gala i Beverly Hills i 2014. F.v.: Martie Maguire, Natalie Maines og Emily Robison Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nå heter de ikke Dixie Chicks lenger

Jentegruppen har kalt seg Dixie Chicks i over 30 år, men nå er det stopp.

Nå nettopp

Heretter heter den prisbelønte amerikanske country-trioen bare The Chicks.

Facebook, Twitter og Instagram ble torsdag denne uken oppdatert med det nye navnet.

Dixie Chicks har ikke utdypet navnebyttet, men medier som CNN og Fox News peker på at Dixie refererer til Sørstatene og spesielt konføderasjonen og slavearbeid.

les også Tinashe Williamson rørt til tårer: – Så stolt av å være norsk

På sin offisielle hjemmeside, som også nå er omdøpt til The Chicks, sitere bandet en ukjent kilde:

«If your voice held no power, they wouldn’t try to silence you (hvis din stemme ikke hadde kraft, så ville de ikke forsøkt å stilne deg)».

The Chicks poster samtidig en ny låt «March March» i alle sosiale kanaler, med en video som viser klipp og bilder fra «Black Lives Matter»-demonstrasjonene den siste tiden.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

12-åring sang om å være redd i sitt eget hjemland: Han ble hørt

Comeback

Låten er med på comebackalbumet «Gaslighter», som slippes i juli. Det er gruppens åttende studioalbum, og det første på 14 år. Det er imidlertid ikke lenger enn seks år siden de besøkte Norge og høstet en femmer på terningen fra VGs anmelder.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FAVNEN FULL: F.v.: Emily Robison, Natalie Maines og Martie Maguire på Grammy Awards i Los Angeles i 2007. Foto: Kevork Djansezian / AP

Natalie Maines, Martie Erwin Maguire og Emily Strayer, som utgjør den Grammy-vinnende trioen, følger en annen amerikansk countrygruppes eksempel når de nå bytter navn.

Først ute var Lady Antebellum, som nå bare heter Lady A. Siden Antebellum refererer til en tidsperiode som inkluderte slaveri, ønsker de å distansere seg.

Antebellum betyr «førkrigs» og er en ofte brukt betegnelse på perioden og den arkitektoniske stilen før den amerikanske borgerkrigen.

Se dramatisk opprinn med Lady A på scenen i Oslo i 2015:

Publisert: 26.06.20 kl. 15:47

Les også

Fra andre aviser