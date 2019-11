GLAD: Demi Lovato, her på scenen under Teen Vogue Summit i Los Angeles 2. november. Foto: Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demi Lovato viser fram ny kjærlighet på Instagram

Artisten deler sin nye kjæreste Austin Wilson i et kyssebilde på Instagram.

Nå nettopp







Den 27-åringe tidligere Disney-stjernen ser ut til å være forelsket på bildet hun deler der modellen Austin Wilson gir henne et kyss på siden av munnen mens han holder rundt henne. Hun skriver «Mitt hjerte», med hjerte-emotikon, til bildet.

Også Wilson har på sin Instagram-profil delt et bilde av de to sammen, og skrevet «My love» etterfulgt av et smilefjes med hjerter.

Ifølge CNN er Wilson en 25-årig modell som har en far som tidligere var skateboarder. George Wilson var en del av skateboardtemaet Z-Boys i Dogtown.

Modellen har mange tatoveringer, inkludert i ansiktet, og disse viser han ofte fram på bildene i sosiale medier. I skrivende stund har han rundt 95.000 følgere på Instagram. Lovato har 75,2 millioner.

Sommeren i fjor ble Lovato innlagt på sykehus, etter det flere medier omtalt som overdose. Hun ble skrevet ut i november, etter tre måneder på rehabilitering, og feiret en rusfri nyttårsaften.

les også Demi Lovato langet ut mot sak om kroppen hennes – journalisten la seg langflat

Kun få uker før overdosen hadde stjernen lansert singelen «Sober», hvor hun sang om tilbakefall etter å ha vært rusfri i seks år.

Etter å ha vært sammen med først artist Joe Jonas og så skuespiller Wilmer Valderrama i flere år, datet hun to MMA-utøvere. Mot slutten av 2018 skal hun ha innledet et kjærlighetsforhold til klesdesigner Henry Levy, som hun hadde vært venner med etter at de møttes på rehab for flere år siden.

Publisert: 13.11.19 kl. 21:06







Mer om