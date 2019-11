R&B-KOMET TIL NORGE: Khalid har, tross sin unge alder, satt rekord etter rekord i strømmealderen. Her mottar han pris under American Music Awards i fjor. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Khalid til Palmesus

Strømmealderens største superstjerne slår følge med A$AP Rocky til Kristiansand.

– Det er nesten sånn at vi må klype oss i armen her. Khalid er med god margin den aller største og mest aktuelle artisten vi har hatt på flere år, og vi er utrolig stolte og fornøyde over å kunne bringe Khalid til Bystranda til sommeren, sier Palmesus-sjef Leif Fosselie i en pressemelding.

For tre år siden var det knapt noen som hadde hørt om nå 21 år gamle Khalid Donnel Robinson. I dag er han topp fem av verdens mest streamede artister. I april passerte r&b-stjerneskuddet både Ariana Grande og den magiske 50-millionersgrensen i antall månedlige lyttere på Spotify.

På YouTube har videoene hans godt over 3 milliarder visninger.

Khalid debuterte i 2017 med «American Teen», som han fikk fem Grammy-nominasjoner for. Han føk rett til førsteplass på Billboardlisten med oppfølgeren «Free Spirit» tidligere i år.

På r&b-delen av Billboardlistene ble han historisk da han okkuperte alle de fem første plassene på lista.

– Det kommer til å bli helt magisk å se en av klodens aller største navn på Palmesus, sier Fosselie i pressemeldingen fra Kristiansandsfestivalen.

Den bringer også et ydmykt sitat fra det Georgia-fødte stjerneskuddet:

–Jeg er en student av livet og musikken. Hvis noen kan spille av musikken min og bare føle seg litt bedre, er det alt jeg egentlig ønsker meg. Jeg vil at musikken min kan skape fine øyeblikk, har Khalid sagt.

Palmesus arrangeres den 3. og 4. juli neste sommer. Tidligere i uken ble det klart at også A$AP Rocky er booket til festivalen. Det samme er den legendariske DJen Armin van Buuren.

