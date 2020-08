FEMMER PÅ TERNINGEN: «Billie Eilish er en formidabel og helt særegen sanger, kapabel til å skape vokalmagi med et enkelt utpust eller en subtil knekk i en frasering», skriver VGs anmelder om Billie Eilish’s nye låt. Foto: John Locher / AP

Låtanmeldelse: Billie Eilish – «My Future»: Fremtiden er lys

Verdens største popstjerne titter inn i spåkula med en svevende perle av en sensommerlåt.

2020 er allerede halvkjørt, og nå kan vel ikke dette drittåret bli stort verre?

Joda, klart det kan. Bare ikke si det til Billie Eilish, som ser ut til å ha gravd fram optimisme og fremtidshåp fra ruinene av en avlyst verdensturné.

«My Future» er den første post-coronalåten fra Eilish og hennes faste makker, broren Finneas O’Connell. Og selv om det er mye gjenkjennelig her – ikke minst de jazzflagrende, nesten vektløse akkordene som driver de dvelende åpningsversene – er grunnstemningen ny og overraskende positiv.

Eilish synger her til sitt fremtidige jeg – «I’m in love with my future/ I can’t wait to meet her» – og får drahjelp av et arrangement som bygges ut med rytmikk og detaljer som dytter tankene mot de mest uimotståelige delene av Frank Oceans «Channel Orange»: Varmt, skakt og sjelfullt.

Det kan ikke gjentas ofte nok: Billie Eilish er en formidabel og helt særegen sanger, kapabel til å skape vokalmagi med et enkelt utpust eller en subtil knekk i en frasering.

Stemmen er fortsatt hennes viktigste våpen, men det er gledelig å høre at hun fortsatt er sulten, både som artist og låtskriver – og at hun endelig skimter lyset i enden av tunnelen.

Publisert: 01.08.20 kl. 14:27

