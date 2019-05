KLARE: KEiiNO er Norges håp når Eurovision-finalen går av staben lørdag kveld. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Aftonbladet: Mulig sikkerhetsbrudd i Eurovision

OSLO/TEL AVIV(VG)To menn skal ha kommet seg forbi sikkerhetsvaktene og inn på det høyt sikrede området rundt Eurovision-arenaen under torsdagens semifinale.

Rundt en time inn i sendingen skal mennene ha klart å ta seg forbi de ytre gjerdene, og inn til de indre avsperringene der de besøkende må passere gjennom en sikkerhetsstasjon.

Det melder svensk Aftonbladet.

To menn skal ifølge vitner avisen har snakket med ha kommet seg forbi sikkerhetsstasjonen, og inn på pressesenteret gjennom en uovervåket nødutgang.

Mennene skal ha filmet pressesenteret, ifølge øyenvitner, før de forsvant inn på et toalett i lokalene i noen minutter. Vitner på stedet skal deretter ha varslet sikkerhetsvaktene.

Årets Eurovision-finale finner sted i Tel Aviv, som er hovedstaten i Israel. I forkant av arrangementet har Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) forsikret deltagere, presse og tilreisende om at sikkerheten på arenaen er av høyeste prioritet.

EBU bekrefter: «Har fått varsel»

EBU bekrefter overfor Aftonbladet at de har fått et slikt varsel:

«Ja, vi tok imot en rapport av det slaget og tar saken veldig alvorlig. Vi har pratet med personene som rapporterte om hendelsen og utreder saken nøye. Vi tar sikkerheten for alle som jobber og besøker arenaen veldig alvorlig», skriver EBU i en e-post til Aftonbladet.

Hendelsen kommer få dager etter at TV-kanalen som sender Eurovision i Israel ble hacket under tirsdagens semifinale. I stedet for konkurransen, fikk seerne bilder og videoer av eksplosjoner i flere minutter. TV-kanalen «Kan» har gitt terrorgruppen Hamas skylden for hacke-angrepet.

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen sier til VG at de forholder seg til informasjonen fra EBU, og ikke vet noe mer enn det som fremgår av artikkelen til Aftonbladet.

