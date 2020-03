TIL TRØST: SNUS - Audun Agnar Gulbrandsen - gir ut låta «Karanteneparty» for å trøste titusener av russ som ikke får møtt hverandre fysisk denne våren - til inntekt for Røde Kors. Foto: Privat

Trøster russen med partylåt

15.000 russ får ikke oppleve landstreffet i Kongeparken i vår, men artisten SNUS kommer med trøst - selvfølgelig via nett.

I går slapp SNUS - eller Audun Agnar Gulbrandsen (25) - låten «Karanteneparty» på Spotify, i en tid da hundrevis av norske russebiler og avgangsklasser allerede har bestilt og fått russelåter som vanligvis blir blastet ut over det ganske land mellom påske og sommeren.

I år blir det atskillig stillere enn vanlig, på grunn av coronaviruset og alle avlysninger av store russetreff.

– Jeg hentet navnet etter å ha vært i kontakt med veldig mange russ som føler at dette blir en russetid i karantene, altså med mange begrensninger på sosiale sammenkomster, sier Audun Agnar som utenfor artistlivet også har etternavnet Gulbrandsen.

Audun Agnar var for øvrig én av låtskriverne bak årets MGP-finalist, Liza Vassilieva, og hennes «I Am Gay».

– «Karanteneparty» har kommet ut av intet og blitt et veldig dagsaktuelt ord. Nå sitter man hjemme med en øl i hånden og sitter på Zoom, Skype eller Messenger og gjør barquizer, konserter og mingling fra stua. Folk savner rutinene og det sosiale, og «Karanteneparty» tror jeg kanskje kan hjelpe på det, sier Audun Agnar.

Og avgangselevene fra norske videregående skoler er virkelig en gruppe som også trenger litt trøst nå. Tidligere i dag - onsdag - ble det 34. landstreffet for russen i Kongeparken i Gjesdal kommune avlyst. Det samme er landstreffet på Lillehammer og i Oslo.

Flere titusener russ som skulle ha festet seg gjennom skolegangen blir rammet. Samme dag ble også eksamen avlyst over hele landet.

- For Landstreff Stavanger er sikkerheten og helsen til våre gjester, frivillige og medarbeidere vår viktigste prioritet. Derfor stiller vi oss bak dagens beslutning fra Gjesdal kommune og kommunelegen om å avlyse Landstreff Stavanger, sier Aasmund Lund, pressetalsperson for

Lund Gruppen som arrangerer landstreffet i en pressemelding.

SNUS er ikke helt ukjent med låter som har russen som målgruppe med titler som «Tøm og røm» og «Får den ikke opp» på CVen. Denne gangen har han imidlertid en annen misjon.

– Jeg håpet at tittelen skulle tiltrekke seg folk som kanskje trodde vi gjorde narr av hele situasjonen. Før de altså hører på den og innser at vi bryr oss. Det er også grunnen til at vi har valgt å generere alle inntektene av låta til Røde Kors sitt arbeid mot konsekvensene av corona, sier Audun Agnar.

P.S.: Det er flere som støtter Røde Kors i disse dager; Odd Nordstoga holder i morgen, torsdag, virtuell konsert til inntekt for organisasjonen via Koronerulling.

