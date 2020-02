OVERVELDET: Lizzo på scenen med trofeet i Pasadena lørdag. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Lizzo: – Takk for at dere aksepterer meg som jeg er

Popstjernen Lizzo (31) hadde et klart budskap da hun ble ropt opp på podiet i Pasadene lørdag.

Nå nettopp

Melissa Viviane Jefferson, som hun opprinnelig heter, ble kåret til «Årets Entertainer» under NAACP Image Awards i regi av National Association for the Advancement of Colored People.

– Jeg vil bare rope ut til alle de store, svarte jentene jeg tar med meg på scenen at jeg gjør det fordi jeg vil de skal vite at de er trofeer, sa artisten, kjent for låter som «Cuz I Love You» og «Truth Hurts».

Etter prisgallaen postet hun et bilde av seg selv på Instagram med statuetten og følgende tekst:

«Jeg får ikke alltid sagt det på den måten jeg har tenkt. Men jeg mener det fra dypet av mitt hjerte. Tusen takk, NAACP Image Awards og NAACP, for at dere aksepterer meg akkurat som jeg er. Høylytt og stolt. Stor og vakker. Perfekt svart på alle måter».

(Artikkelen fortsetter under posten)

Den amerikanske 31-åringen er opptatt av å spre kroppspositivisme. I et intervju med V Magazine nylig snakket hun åpent om alle de gangene hun har blitt skjøvet til side på grunn av både vekt og hudfarge.

– Jeg har følt meg ekskludert hele livet, så de bevegelsene jeg gjør, er for alle, forklarte sangeren, som er kjent for heftige, lettkledde, sexy sceneshow – blant annet på Grammy Awards for et par uker siden, og på forrige ukes Brit Awards.

MinMote: Sjekk de ville neglene

Lizzo mistrives å bli satt i bås.

– Fuck disse boksene. Jeg er for tykk til å bli puttet i en boks uansett. Jeg er en tykk bitch, uttalte hun i bladintervjuet.

BRIT AWARDS: Lizzog danserne på scenen i London. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Under lørdagens prisutdeling var hun nesten like overveldet over å møte sitt store forbilde Angela Bassett (61), som hun var over å stikke av med den gjeve prisen. Bassett var nemlig også nominert i kategorien «Årets Entertainer»– i likhet med Billy Porter (50), Regina King (49) og Tyler Perry (50).

– De sier at jeg er årets entertainer, men du er entertaineren over alle entertainere. Punktum, sa Lizzo til Bassett.

Publisert: 24.02.20 kl. 11:04

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser