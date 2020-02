OSCAR-ARTIST: Aurora Aksnes. Foto: DAVID SWANSON/EPA

Aurora Aksnes’ søster Viktoria: – Aldri følt meg så skamløs

Auroras storesøster er hemningsløst stolt etter å ha designet Oscar-antrekket hennes – men sier hun ikke føler noe behov for å melke oppmerksomheten.

Aurora Aksnes (23) tok den røde løperen med storm på Oscar-utdelingen natt til mandag – før hun gikk på scenen og underholdt millioner av seere med fremføringen av «Frost 2»-sangen «Into The Unknown».

Popstjernen fra Os ble intervjuet på løperen av kjendisbladet Peoples TV-team, og der fortalte hun at det østlig inspirerte antrekket var laget av storesøsteren Viktoria (30), og at det hører til kolleksjonen «her by Viktora Aksnes» – som er basert på flere nøkkelantrekk i Auroras karriere.

PÅ RØD LØPER: Aurora Aksnes. Foto: ROBYN BECK/AFP

Viktoria er sammen med Aurora i Los Angeles, og la ut ekstatiske poster på Instagram etter en kveld omgitt av verdens største filmstjerner.

– Aldri følt meg så skamløs i hele mitt liv, skriver designeren ved et av flere innlegg om sin berømte lillesøster.

– Takk for at du skinte sterkest, Aurora. For å gi liv og himmel til mine verk. Og for å dra oss med deg.

Flaut lite

Til VG forteller Viktoria at hun egentlig skryter sjelden, men at det var på sin plass nå.

– Fordi jeg er så sykt stolt og imponert!

PR-verdien av å kle opp Aurora til en av verdens mest attraktive begivenheter for designere, er ifølge Viktoria av begrenset interesse.

– Når det gjelder akkurat det bryr jeg meg nesten flaut lite. Jeg kunne sikkert melket det og oppnådd noe, men det har jeg ingen behov for. Jeg vil være her for henne, det er det eneste jeg vil oppnå.

OMGITT AV SØSTRE: Aurora Aksnes i midten, med storesøster Viktoria til høyre og eldstesøster Miranda til venstre. Ytterst til venstre står Auroras USA-manager Emily Kennedy, ytterst til høyre Lauren Papapietro fra plateselskapet Glassnote. Foto: Henry Arres

Storesøsteren forteller at det er viktig for henne å bidra til at Aurora føler seg selvsikker og sterk, og at hun ikke har noen personlig agenda utover det.

– Min jobb er å gjøre at hun slipper å hastekjøpe plagg hun ikke egentlig trenger eller kommer til å bruke igjen, og samtidig gjøre slik at hun blir så unik i uttrykket og stilen som hun er inni seg.

– Tilfredsstillende

Antrekket til sceneopptredenen jobbet de med sammen, sier Viktoria.

– Der var målet vårt å tilpasse oss rollen hennes som nordavinden i filmen, samtidig som vi ville bruke stoffer vi begge har samlet opp og har ventet på anledning til å bruke. Vi valgte faktisk design og fargeskala før Oscars egne kostymedesign-ansvarlige kontaktet meg for å gi retningslinjer og deres tanker rundt sceneantrekket hennes. Heldigvis hadde vi tenkt det samme.

Viktoria oppsummerer Oscar-jobben for lillesøs som «ekstremt tilfredsstillende».

– Jeg fikk uttrykke personlig hvordan jeg ser henne. Og det at hun var fornøyd, at opptredenen gikk bra – hun kunne puste i korsettet! – og at hun følte seg sterk og vakker, gjør at det var en perfekt opplevelse og jobb.

Publisert: 11.02.20 kl. 01:46

