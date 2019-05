BER OM UNNSKYLDNING: BigBang-sjef Øystein Greni. Foto: Terje Bringedal

BigBang-sjef Øystein Greni: - Hadde egoproblematikk og dårlig selvtillit

En stor filmsatsning med bandet, hvor hauger av dugnadsarbeid ble nedlagt, ble skrinlagt fordi bandlederen ikke var fornøyd. Nå ber Greni regissøren om unnskyldning.

Oppdatert nå nettopp







Etter seks års pause fra platemarkedet girer Øystein Grenis band BigBang opp mot det nye albumet «Glory Chord», som slippes 10. mai.

Som en forsmak kommer singelen «Bells» – hvis video du kan se her:

Videoen er regissert av Lasse Gretland. Noen år tilbake var det ikke så sannsynlig at han kom til å regissere noe som helst med BigBang mer.

I 2009 la nemlig Gretland ned adskillig arbeid i en konsertfilm om BigBang, «Play Louder», som endte med å bli skrinlagt – fordi Greni ikke var hundre prosent fornøyd. Dette meddelte han regissøren i en epost.

– Jeg fikk vondt i magen da jeg fikk den mailen fra ham – den var ganske drøy, forteller Gretland.

Tok det personlig

– «For en utakknemlig fucker», tenkte jeg da. Jeg tok det veldig personlig. Ikke bare fordi jeg jobbet massevis med filmen i måneder, eller fordi jeg brukte alle vennetjenester i boken, med 50 folk som jobbet gratis – men det at han ikke klarte å gi slipp på det. Når alle rundt deg sier det er dritbra, har det ikke noe å si om du synger litt surt, mener regissøren.

REFUSERT REGISSØR: Lasse Gretland. Foto: J.W. Hendricks

Filmen er nå omsider offentliggjort hos NRK. Og Greni selv gremmes over det han mener er sitt forhenværende perfeksjonistiske jeg.

– Da jeg så de første klippene var jeg midt i en skilsmisse, bodde i LA og var også preget av dette samfunnets «drive», hvor egoet og dets demoner lett kan vokse seg stort og ekkelt. Jeg syntes ikke vi var så bra som jeg mente vi burde være – og det er bare å le av nå, sier Greni.

– Filmen har antagelig blitt bedre av å modnes litt. Dette er mer enn bra nok, og jeg skylder Lasse en stor unnskyldning for den klønete måten jeg taklet dette på i sin tid. Man lever og lærer.

Selvransakelsen stopper ikke der:

– Når jeg ser tilbake på Øystein Greni anno 2009 ser jeg en person tydelig belastet med egoproblematikk og dårlig selvtillit. Frykten er en sterk og fin motor for å få til ting i underholdningsbransjen. Artister – meg selv inkludert – er jo veldig ofte desperat søkende etter bekreftelse på at man er «bra nok», noe som ofte igjen henger sammen med trøblete ting i barndommen.

Problemer med navn

Ifølge Gretland hadde han et ganske avmålt forhold til Greni de påfølgende fem-seks årene. Men nå er stemningen såpass god at de jobber sammen igjen.

Videoen til «Bells» spiller på en problemstilling VG omtalte i 2015 – da BigBang støtte på store utfordringer på grunn av navneforveksling med det populære koreanske boybandet Big Bang.

– Det er morsomt fordi det er sant, sier Gretland om videoen.

Greni forteller at video-ideen startet som en fleip. Ringvirkningene av kollisjonen med K-popbandet har vært mer alvorlige.

– Det gikk hardt utover de markedene vi hadde begynt å få fotfeste i utenfor Norge. Samtidig ble alle i bandet også mindre gira på å være borte fra barna. Jeg føler vi har hatt en helt enorm karriere, og velger heller å fokusere på ting som funker enn å ergre meg over ting vi ikke har kontroll over, sier han.

BIGBANG 2019: Olaf Olsen (t.v.), Nikolai Eilertsen og Øystein Greni. Foto: Line Slotnes

– Hvis jeg skulle lagt meg ned for å gråte eller gått til rettssak mot boybandet som tok et navn vi hadde bygget opp i 15 år, hadde jeg vært ferdig for lenge siden.

Vanskelig kjærlighet

Siden gjennombruddet i år 2000 har BigBang hatt seks album på toppen av VG-lista, samt ett på andre- og ett på tredjeplass.

Siden bandet tok pause i 2013 har imidlertid markedet for rockband blitt krevende i streamingsammenheng.

– Vinylen vet jeg vi selger masse av, og den låter nydelig. Jeg tror vi kommer til å streame kjempebra til rockband å være, pop- og kidsmarkedet håper vi å få på kroken med denne fantastiske videoen til Lasse. Livemarkedet er veldig bra for oss. Det har det alltid vært, og det er vi veldig glade for.

Platen beskriver han slik:

– Oppløftende og engasjert. Kjærlighet har ikke blitt enklere for denne låtskriveren de siste fem årene, men ydmykheten og livsgnisten har vokst.

Publisert: 04.05.19 kl. 18:32 Oppdatert: 04.05.19 kl. 18:43