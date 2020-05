LIKEGYLDIG: Drake. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Plateanmeldelse: Drake – «Dark Lane Demo Tapes»: Hardt å være Drake

Stjernerapperen høres matlei og likegyldig ut på sin nye utgivelse.

Det har snart gått to år siden «Scorpion», Drakes middels engasjerende femte album. Om han ikke helt har forsvunnet fra radaren siden da, er det trolig mange som har savnet en større dose av kanadierens tilbakelente vokalflyt og velutviklede øre for hooks.

Ordet «demo» i tittelen på den nye mikstapen «Dark Lane Demo Tapes» – en «sjokksluppet» ganerenser i påvente av det varslede sjettealbumet – må tas med en raus klype salt. Det er ingenting uferdig ved disse 14 låtene.

Det betyr ikke dermed at de er spesielt interessante. Tvert imot: Det hviler noe grått, blodfattig og retningsløst over de fleste av dem, uten det lyriske eller melodiske overskuddet som gjør rapperen uimotståelig på sine beste dager.

Vår mann har imidlertid allerede greid å tyne en sertifisert Billboard-hit ut av prosjektet. «Don’t you wanna dance with me? I could dance like Michael Jackson», synger han på den provoserende slappe karantenesingelen «Toosie Slide», som helt åpenbart er formatert for danseutfordringer på TikTok fremfor konsum via stereoanlegg.

På «Chicago Freestyle» sampler han like godt Eminem anno 2002, mens «When To Say When» lener seg mot Bobby Glenns sjelfulle 70-tallssmyger «Sounds Like a Love Song», som ble udødeliggjort av Jay Z og hans «Song Cry» for snart 20 år siden.

De mest vellykkede låtene løftes av gjester som bryter monotonien. Playboy Carti bidrar ikke med så mye mer enn sin umiskjennelige klynking på «Pain 1993», men resultatet er fascinerende nok til at den stikker seg ut positivt. «D4L», med Future og Young Thug på hver sin flanke, kommer med et driv majoriteten av sangene mangler.

Mest av alt høres det ut som om Drake har kjedet seg hjemme i det siste. Det smitter.

BESTE LÅT: «Pain 1993»

Publisert: 05.05.20 kl. 10:52

