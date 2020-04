SVENSK STJERNE: Håkan Hellström. Foto: Per Wahlberg / TT NYHETSBYRÅN

Håkan Hellström flytter gigakonserter

Artisten skulle feire 20-årsjubileum med fire utsolgte Ullevi-konserter. Nå utsettes jubileet ett år.

Det er artisten selv som opplyser om dette i sine sosiale medier.

Ingen har tidligere fylt Ullevi i Göteborg fire ganger. De fire konsertene ble utsolgt på kort tid, og skrev med det historie.

Ifølge Aftonbladet ble det solgt om lag 300.000 billetter til konsertene.

– Som dere forstår er det vanskelig med denne typen konserter i år, skriver han og takker publikum for engasjementet.

Han legger til at hans nye album kommer som planlagt, selv om gigakonsertene nå flyttes.

– Jeg har kjent at det hadde vært bra med noe fint å se frem imot. Et slags party når alt er over og forbi, skriver han.

Konsertene skulle markere hans 20 år som artist, men nå blir det altså 21 år. Selv om det runde jubileet ryker, skriver Hellström at det at hjembyen Göteborg fyller 400 år heller ikke er en dum ting å feire.

– Fremfor alt, den store tingen er at det er fritt frem for party, og det skal vel være en unnskyldning god nok til å fyre opp Ullevi igjen, skriver han videre.

Publisert: 27.04.20 kl. 16:01

