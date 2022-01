TILBAKE: Mira Craig forsøker nå på nytt å komme til den norske finalen i Melodi Grand Prix, 14 år etter at hun vant som låtskriver for Maria Haukaas Mittet.

Mira Craig om MGP-comeback: − Litt skummelt

Allerede førstkommende lørdag er Mira Craig (39) tilbake i Melodi Grand Prix-sirkuset. – Litt skummelt, innrømmer hun.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det har gått 14 år siden Craig vant den norske MGP-finalen som låtskriver for Maria Haukaas Mittets «Hold On, Be Strong». Den endte på en solid femteplass i den internasjonale Eurovision-konkurransen, og Mira Craig har ingenting imot å gjenta bedriften og representere Norge i Torino i mai.

– Men jeg er ikke med bare for konkurransen da, jeg er klar for å ha masse gøy også, sier hun.

– Jeg liker show, og jeg liker å lage show. Da er MGP en perfekt scene, sier Mira Craig som beskriver sin låt «We Still Here» som «uptempo og melodisk, med et catchy refreng og noen norske toner på slutten».

– Og så er jeg glad i låttitler som har flere betydninger. «We Still Here» passer nok litt til det vi har vært gjennom de siste årene, at vi trenger å feire at vi fremdeles er her, forklarer hun.

De siste to årene har Mira Craig jobbet med sitt syvende album. Det var også denne platen som fikk henne på ideen til å melde seg til MGP-tjeneste igjen.

– Jeg satt og så på i fjor og tenkte at de folkene, de har jammen vært smarte når de meldte seg på! Det var jo lockdown og ingen steder å opptre, så jeg tenkte at jeg kanskje skulle gjøre det samme i år. Men på det tidspunktet hadde jeg ingen låt, innrømmer hun.

– Det gikk et lite halvår før jeg fant låten som jeg tenkte kan funke både i Norge og ute i Europa, samtidig som det var noe jeg selv kunne stå inne for og som kunne være noe for Melodi Grand Prix, sier Mira Craig.

VIL VINNE: Christian Ingebrigtsen går med en mangeårig drøm om å representere norske farger i Eurovision.

Flere tidligere vinnere av Melodi Grand Prix ble avslørt til årets konkurranse mandag ettermiddag. Christian Ingebrigtsen (44) var en av dem. Sammen med Kjetil Mørland – dobbeltvinneren som også i år dukker opp som låtskriver – skrev han vinnerbidraget til Ulrikke Brandstorp, «Attention», i 2020.

Den kom som kjent aldri til en Eurovision-finale, da denne ble kansellert på grunn av coronaviruset.

«Wonder Of The World» skal Ingebrigtsen fronte selv.

– Jeg ble utfordret til det. Skal man fortsatt være artist og gi ut musikk, må man også stikke hodet frem. Jeg er riktignok ikke så glad i all presse og terningkast rundt MGP, så jeg trives veldig godt som låtskriver. Men som sagt, jeg vil være artist også, sier han.

Christian Ingebrigtsen rister smilende på hodet når vi spør ham om hva som raste gjennom hodet da Eurovision i 2020 ble kansellert, slik at hans og Kjetil Mørlands vinnerlåt til Ulrikke Brandstorp aldri fikk muligheten internasjonalt.

– Det var en tid med en lang rekke skuffelser ... Men drømmen om å representere Norge i Europa lever fortsatt, en drøm som ble født da jeg endelig fikk lov til å være oppe hele kvelden og se Rolf Løvland og Bobbysocks vinne i 1985, forteller han.

Også A1-kompisen Ben Adams er med som låtskriver i år.

– Det var faktisk jeg som inviterte ham til låtskriver-campen. Ingen av mine låter ble med videre, men det ble hans. Slik er det, sier Ingebrigtsen med et smil, ettersom han selv nå er forhåndskvalifisert til finalen.

PÅ GJENSYN: Det heter Alexandra Joners bidrag til årets MGP, riktignok på spansk; «Hasta La Vista»!

– Jeg har hatt låten liggende i flere år og visste at den på et tidspunkt kom til å bli en singel, sier Christian Ingebrigtsen.

Danseesset Alexandra Joner (31) – som for øvrig har med sin artistfar Sverre Indris Joner på trekkspill i sitt bidrag – var også blant MGP-artistene som ble presentert mandag. Hun var med i 2015 og kan fortelle at hun den gangen var «jæ ... nervøs».

– Det blir jeg garantert i år også! Men MGP er en unik mulighet til å nå ut til så mange mennesker at det er dumt å si nei, det er kult å få litt drahjelp. Det er utrolig mange sterke artister med i år, men jeg tror det blir dritgøy.