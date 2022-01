Her er artistene i Melodi Grand Prix 2022

NRK presenterer nå alle deltagerne som skal forsøke å komme til topps og representere Norge i Eurovision Song Contest i Italia i mai.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp



Første delfinale finner sted førstkommende lørdag. Under her kommer alle artistene som skal opptre i MGP i ukene som kommer.

Disse er forhåndskvalifisert, og fremfører låtene sine i hver sin delfinale:

NorthKid.

* NorthKid: «Someone» (delfinale 4, lørdag 5. februar)

Tekst og melodi: Helge Moen, Alex Charles, Sandra Lyng og Jim Bergsted

«Stjernekamp»-vinner i 2019, Bilal Saab, fronter dette nordnorske popbandet. Lanserer seg som «muligens verdens nordligste boyband». Utover Bilal består NorthKid av Helge Moen, Håkon Guttormsen, Sebastian Willassen og Vegard Olaussen.

Subwoolfer.

* Subwoolfer: «Give That Wolf A Banana» (delfinale 3, lørdag 29. januar)

Tekst og melodi: Keith og Jim

«Brødrene Keith og Jim møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet. Siden da har de erobret hver eneste planet i universet med musikken sin», heter det om Subwoolfer i det som må sies å være en kryptisk pressemelding fra NRK.

Christian Ingebrigtsen.

* Christian Ingebrigtsen: «Wonder Of The World» (delfinale 2, lørdag 22. januar)

Tekst og melodi: Christian Ingebrigtsen, Michael Hunter Ochs og Henrik Tala

A1-stjernen Ingebrigtsen har lang fartstid i både internasjonal og norsk pop. Han har en rekke gode MGP-resultater å vise til som låtskriver, ikke minst Ulrikke Brandstorps vinnerlåt i 2020, «Attention».

Anna-Lisa Kumoji.

* Anna-Lisa Kumoji: «Queen Bees» (Sistesjansen, lørdag 12. februar)

Tekst og melodi: Olli Äkräs, Alan Roy Scott, Elsbeth Rehder og Anna-Lisa Kumoji

Bårdar-utdannede Kumoji er for tiden aktuell i rollen som Anita i «West Side Story». Er både sanger, musikalartist, skuespiller og dubber med flere film- og TV-roller bak seg. Var gullfinalist i MGP 2019 og deltager i «Stjernekamp» 2021.

Elsa Søllesvik.

* Elsie Bay: «Death of Us» (delfinale 1, lørdag 15. januar)

Tekst og melodi: Elsa Søllesvik, Jonas Holteberg Jensen og Andreas Stone Johansson

Elsa Søllesvik er kvinnen bak aliaset Elsie Bay. Hun ga seg til kjenne som halvparten av duoen Elsa & Emilie da hun var 17; de ble nominert til Spellemann for sin debutplate i 2014. Musikken derfra har blant annet figurert i «Skam». Søllesvik var også involvert i MGP som låtskriver i 2021.

Delfinale 1 lørdag 15. januar

Mira Craig.

* Mira Craig: «We Still Here»

Tekst og melodi: Mira Craig og Bård Berg

Mira Craig slo gjennom med et brak og singelen «Boogeyman» i 2005, og ble en av landets mest omtalte popartister i årene som fulgte. Ikke minst i 2008, da hun var med i MGP som låtskriver av «Hold On Be Strong», sunget av Maria Haukaas Mittet til femteplass i Eurovision Song Contest. Craig slipper snart sitt syvende album.

Frode Vassel.

* Frode Vassel: «Black Flowers»

Tekst og melodi: Frode Vassel, Benjamin Larsen, Niklas Rosström og Celine Alette Pedersen Breivoll

Vassel har solid erfaring i å stå på ESC-scenen med MGP-vinnere, hvilket han gjorde med JOWST i Kiev (2017), med Alexander Rybak i Lisboa (2018) og med KEIINO i Tel Aviv (2019). Han har også sunget med artister som Ylvis, Maria Mena og Åge Sten Nilsen.

TrollfesT.

* TrollfesT: «Dance Like A Pink Flamingo»

Tekst og melodi: Eirik Renton og Jostein Austvik

Denne oktetten har holdt det gående siden 2003, inspirert av metal og Balkan-musikk lager de noe de kaller «True Norwegian Balkan Metal», med fest og humor som drivkrefter.

Eline Noelia.

* Eline Noelia: «Ecstasy»

Tekst og melodi: Eline Noelia Myreng, Audun Agnar Guldbrandsen og Tea Megaard

Eline Noelia Myreng fra Tønsberg har bakgrunn fra både kristenpop og musikk for barn, samt en viss fartstid i eventbransjen. 22-åringen har også studert ved musikkskolen Limpi på Lillehammer, hvor noen av Norges største hitsnekkere i moderne tid (Stargate, Espionage) figurerer i kulissene.

Delfinale 2 lørdag 22. januar

* Lily Löwe: «Bad Baby»

Tekst og melodi: Lill Sofie Wilsberg, Trond Holter og Victoria Land

Bak dette aliaset skjuler Lill Sofie Wilsberg fra Eidskog seg. Nevner Rammstein og Lady Gaga som forbilder, og satser på melodisk hardrock med spor av metal, pop og punk. 26-åringen jobber også som kostymedesigner og makeupartist, og er blant annet «Gullruten»-nominert for sitt arbeid i «Rådebank».