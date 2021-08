Her samler danske Volbeat tusener av nordmenn under den Live Nation-eide Tons of Rock-festivalen i 2019. Året etter ble et sørgelig inntektsår for både Live Nation og hele den norske konsertnæringen på grunn av pandemien.

Konsertgiganten Live Nation: 311 millioner forsvant

Konsertbransjen har blødd millioner under pandemien; Norges største konsertarrangør, Live Nation, gikk fra 384 millioner kroner i inntekter i 2019 til 73 millioner i 2020.

Av Stein Østbø

Det betyr et inntektsfall på 81 prosent for konsertgiganten og gir en pekepinn på hvordan publikumsbaserte arrangementer virkelig har fått svi etter at Norge stengte ned den 12. mars i fjor, noe Live Nation også noterer seg i sin årsrapport:

«Konsertbransjen ble hardt rammet av koronautbruddet. 2020 ble derfor et år med svært lite aktivitet, noe som også vil gjelde for store deler av 2021», skriver Live Nation.

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører advarer mot å tro at krisen er over.

– Samfunnet synes langt på vei å være ferdig med corona, men bransjen vår er på ingen måte det. Arrangementer er fortsatt underlagt strenge smittevernrestriksjoner – ikke bare med tanke på kapasitet, avstandskrav og inndeling av publikum i kohorter, men også kravet om bordservering ved alkoholservering. I sum er det fortsatt umulig å gjennomføre lønnsomme arrangementer uten subsidiering gjennom stimuleringsordningen eller andre eksterne midler, sier Østerdal.

Hun minner om at dagens støtteordninger pr. i dag kun varer ut oktober.

– Kulturdepartementet har heller ikke greid å svare oss på hva som skjer med innrettingen av ordningene den dagen smittevernrestriksjonene plutselig opphører. Erna Solberg er ute og bebuder at dette kan skje allerede i september, og ingen gleder seg mer til det skjer enn våre medlemmer. Men at restriksjonene opphører, er ikke det samme som at aktørene i musikkbransjen er ferdig med krisen, sier Tone Østerdal.

Live Nation tar også høyde for nok et dårlig år og skriver i sin årsrapport at de forventer et underskudd for 2021 på grunn av årets begrensninger i Regjeringens støtteordninger, men noterer seg samtidig at disse ordningene i fjor gjorde at underskuddet ble begrenset til 318.000 kroner.

Live Nation mottok i 2020 rett i overkant av 30 millioner kroner i kompensasjonsordningen for kulturarrangementer.

Også Bergens flaggskip i konsertbransjen, Bergen Live, følte på de samme problemene som Live Nation i fjor. 195 millioner i 2019-inntekter stupte til 34, 4 millioner i fjor.

Selskapet fikk samlet drøyt 11 millioner i Regjeringens støtteordninger og snudde faktisk et underskudd på 2,1 millioner kroner fra 2019 til et overskudd på 917.000 i 2020.

Bak disse tallene ligger det en annen dramatisk detalj; med mer enn en halvering av konsertproduksjoner gikk besøkstallet til Bergen Lives arrangementer fra 180.000 i 2019 til 8000 i 2020.

Statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet sier at de er klar over at det vil kan bli tungt for bransjen også etter en normalisering av samfunnet.

– Regjeringen er selvfølgelig klar over at kulturlivet vil ha utfordringer også etter oktober eller når smittevernstiltakene opphever, og det vil vi følge opp. Vi vurderer løpende om det som trengs i fortsettelsen er en forlengelse av kriseordningene, styrking eller justering av eksisterende strukturer – eller helt nye virkemidler, sier Lind og legger til at departmentet har bestilt en rapport fra Kulturrådet og Norsk Filminstitutt om de langsiktige konsekvensene av pandemien og hvilke utfordringer og muligheter den har gitt for kulturfeltet.

Også artistene selv merker selvsagt at det har manglet jobber i 2020. Blant annet noterte Marcus og Martinus-selskapet som konsentrerer seg rundt turnévirksomhet, Mm Concerts, seg for inntekter på fattige 186.000 kroner mot 6, 1 millioner året før.

Aurora Aksnes’ selskap, Aurora Music, mer enn halverte inntektene sine i 2020 sammenlignet med året før, fra 22, 2 millioner kroner til 10, 7 millioner.

