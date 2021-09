PAR: Marc Anthony tok med Madu Nicola på den røde løperen i Florida.

Marc Anthony viste frem ny kjæreste

Det er ikke bare Jennifer Lopez (52) som er nyforelsket. Eksmannen Marc Anthony (53) kom med ny dame til Billboard Latin Music Awards torsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Popartisten og hans ledsager poserte villig foran pressen på vei inn til Watsco Center i Coral Gables, Florida.

E! News skriver at kvinnen er Madu Nicola, og at hun er Anthonys nye kjæreste. Nettstedet viser også kyssebilde av de to. Kvinnens alder er foreløpig ikke kjent.

Det var makeupartist Jamie Harper som postet navnet til Anthonys nye flamme på Instagram, siden hun hadde stylet paret før festen.

Selv har Nicola privat konto, men hun har kommentert under Harpers videopost: «Du er best».

Anthony var gift med filmstjernen og sangeren Jennifer Lopez fra 2004 til 2014, og de har tvillinger sammen. Før det var han gift med missedronningen Dayanara Torres (46). Smørsangeren giftet seg også kort etter bruddet med Lopez – med modellen Shannon de Lima (33). De ble skilt i 2017.

Lopez har nylig gjenopptatt forholdet til filmstjernen Ben Affleck (48), 20 år etter at de brøt forlovelsen.