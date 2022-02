VANT MED PROTEST: Her feirer Jamala seieren i Eurovision Song Contest i Stockholm 2016.

Jamala vant Eurovision for Ukraina i 2016 – nå er hun på flukt med barna sine

Artisten har lagt ut videoer som skal vise at hun krysser grensen til Romania – med sine små barn, men uten ektemannen, som må være igjen for å slåss mot okkupasjonen.

Av Thomas Talseth og Mathias Karlsen Bratli (video)

Publisert: Nå nettopp

Susana Alimivna Jamaladinova (38), kjent under artistnavnet Jamala, har tatt med seg sine to små sønner – ett og tre år gamle – og flyktet fra Kyiv, hovedstaden i Ukraina.

Ektemannen hennes, Seit-Bekir Suleymanov, skal fortsatt være i Ukraina.

Der er alle menn mellom 18 og 60 pålagt å bli værende for å kjempe mot de russiske militærstyrkene.

TRIST EXIT: Jamala på vei ut av hjemlandet.

Jamalas videoer står i grim kontrast til jubelbildene fra snart seks år tilbake, da hun vant Eurovision Song Contest med sangen «1944» – i en høydramatisk avstemningsinnspurt, hvor det til slutt stod mellom Ukraina og Russland.

Lignende skjebne

Sangen hennes handlet om deportasjonen av tatarene fra Krim-halvøya i 1944, og spesifikt om Jamalas oldemor, som mistet en datter under reisen.

I et innlegg på Instagram skriver Jamala at nå måtte hun selv, som sin oldemor i 1944, ta med seg barn og forlate hjemmet sitt.

– Til lyden av bomber og forferdelige fortellinger, skriver hun.

«1944» ble tolket som en protest mot Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014. Russiske myndigheter tok ifølge britiske Telegraph til orde for boikott av Ukraina i ESC som følge av låtens innhold.

I videoene, postet på artistens Instagram-story, kan man se Jamala i bil sammen med sønnene, hvor hun jobber med å holde de små guttenes mot og humør oppe.

– Dere må hjelpe mamma masse, sier hun til barna.

Jamala ber dem også ta pent imot det de får av mat på turen, og prøve å glemme at de kanskje heller vil ha den varm eller frityrstekt.

– Dere må spise alt dere får servert når vi har mat, forteller hun dem.

HVILE PÅ FLUKTEN: Jamala og barna.

I videoene forteller Jamala at storebror Emir også må sove når lillebror sover, selv om han er vant til å få være oppe en time lengre.

Hun gjør det videre klart at guttene må være sammen med henne til enhver tid, når hun for eksempel henter vann eller går på toalettet.

Man ser også Jamala utendørs rundt midnatt, mens hun og guttene skal være til fots på vei over grensen til Romania natt til mandag, gråtkvalt og med tårer i øynene.

– Vi legger bak oss det mest kjære, sier hun.

– Jeg vet ikke hva mer jeg skal si og hvordan jeg skal forklare det. Det som skjer er grenseløs lovløshet. Mine barn ...

– Mamma, hva er dette? Kan jeg ta dette, spør treåringen.

3/4 FAMILIE: Jamala og sønnene måtte forlate Ukraina uten familiefaren.

På en av videoene forteller Jamala at hun tidvis har vært uten internett og ledige hender.

– Min telefon er enten for tegnefilmer eller vuggesanger. Mammaer kommer til å forstå.

Jamala roser og takker grensevaktene på både ukrainsk og romansk side.

– Enorm godhet. Tusen takk! Vi fikk kaffe, te, barna fikk sjokolade, middager fra grensepatruljen, forteller hun.

Sjokktilstand

– Jeg ønsker å våkne opp og høre at det bare er en film, skriver Jamala i et Instagram-innlegg lagt ut mandag morgen.

– En meteoritt på størrelse med to land henger allerede over hodet på oss, melder hun videre, med referanse til katastrofefilmen «Don’t Look Up».

Av innlegget fremgår det at de forlot Kiev om natten torsdag, og deretter tilbragte nesten fire dager i bilen – uten mat og «i sjokktilstand».

Turen skal ha gått sakte; Jamala forteller at de tidvis har hatt et tempo på en halv kilometer i timen.

– Så mange ofre, sårede, blant dem små barn. Kvinner i kjellerne under bombene fødte seks barn disse dagene. Slike «små ukrainske nasjonalister», freser hun.

– Jeg forstår ikke denne blodige terroren!

– Kan ikke beseires!

Videre raser Jamala mot okkupantene som i praksis har kastet henne ut av hjemmet hennes.

Hun spør retorisk om noen av dem har tenkt å bosette seg i leiligheten hennes, og på hvilken måte dette vil redde verden.

Hun gjør det også klart at hun er fast i troen på hjemlandet:

– Jeg tror på vår president Volodymyr Zelensky, vår hær, våre sterke modige menn og kvinner. Vi kommer til å vinne! Ukraina bør ikke tie!!! Ukraina kan ikke beseires!

LYSERE TIDER: Jamala avbildet i Kyiv 15. mai 2016, dagen hun kom hjem etter Eurovision-seieren kvelden før.

Hun oppfordrer også krigsmotstandere i Russland til ikke å være stille, til å boikotte sin regjering, og hun ber stormakten vise sin menneskelige side – uten å late som at de driver med en redningsoperasjon.

Hun oppfordrer også Hviterussland til å «stoppe denne galskapen».

På Instagram-story henvender hun seg direkte til nabolandenes mødre:

– Russiske og hviterussiske mammaer! Vi bønnfaller! La oss stoppe denne krigen hos oss. Redd deres barn og våre! Vi bønnfaller! Ikke la deres barn, deres sønner, dra!

Så sent som 12. februar var Jamala involvert i Eurovision-arbeid, da hun utgjorde en tredjedel av en jury som var med på å plukke ut Ukrainas deltager i konkurransen som finner sted i Torino i mai.