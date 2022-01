HERJER LISTENE: Aurora.

Aurora Aksnes’ nye album på Topp 10 i Storbritannia

Debuterer på åttendeplass, hennes høyeste plassering på de offisielle britiske salgslistene.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«The Gods We Can Touch» er det tredje albumet Aksnes får inn på britiske Official Charts, og hennes første blant de ti mest solgte.

Debutalbumet hennes fra 2016, «All My Demons Greeting Me As A Friend», gikk i sin tid til 28. plass i Storbritannia. «A Different Kind Of Human» fikk en 32. plass i 2019.

Nå ser det ut til at 25-åringen har festet strammere grep om det britiske publikumet.

PROMOTERES TUNGT: Amazon står bak denne Aurora-veggen i Shoreditch i London.

Her hjemme suser «The Gods We Can Touch» rett til topps på VG-lista, Norges offisielle hitliste.

Det er første gang Aksnes topper den norske albumlisten siden debuten.

– To tomler opp

Artisten fra Os er i skrivende stund på promotur i Frankrike, og godt fornøyd med listetriumf på hjemme- og bortebane:

– Jeg har sittet med to tomler opp hele turen til flyplassen i Paris. Weewee, melder hun til VG via sitt norske plateselskap, Petroleum.

– Helt fantastisk at Aurora får sin første topp 10-albumplassering i England og igjen går helt til topps i Norge, sier Petroleums daglige leder, Kim Paulsen.

«The Gods We Can Touch» har også fått en god start i et annet stort marked: I Tyskland debuterer platen på 11. plass.

11. plass ble også status i Storbritannia for Aksnes’ høyeste singellisteplassering, Oasis-coverlåten «Half The World Away» fra 2015, som var del av en julereklamekampanje.

I 2021 herjet hun lister verden over med en annen sang fra 2015, «Runaway».

Den fikk et oppsving via TikTok og Instagram, og lå i flere uker blant de 20 mest spilte sangene på Spotify globalt.