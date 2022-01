HETT SAMARBEID: Britiske Griff og vår egen Sigrid vender seg mot det elegante 90-tallet på låten «Head On Fire».

Ukens låter: Lana Del Rey, Griff & Sigrid og Chris Holsten

... pluss to raphelter som ikke helt når opp til gamle høyder: Her er ukens ferske helgelyd.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Lana Del Rey – «Watercolor Eyes»

Etter å ha slått et passe resignert slag for hjemmetilværelsen med det tidvis nydelige, men helhetlig sett bitte litt skuffende fjorårsalbumet «Blue Banisters», returnerer Lana Del Rey med musikk til den andre sesongen av ungdomsserien «Euphoria» – et univers som i likhet med Del Reys eget er dynket i mer eller mindre potente doser sex, knark og depresjon. Energinivået kan dog ikke sammenlignes, tross referanser til metamfetamin: «Watercolor Eyes» er en sakteflytende og temmelig kjedelig ballade som kun er én fattig akkord unna å være et rent plagiat av Radioheads «Creep». Et fattig pluss for små tilløp til dissonans mellom gitar og piano, men ellers lite å vende tilbake til.

Chris Holsten – «Høyt over havet»

Chris Holsten fortsetter sin reise som norskspråklig artist med den forestående EP-en «Bak en fasade (del 2)», som kommer i midten av mars. Første låt ut derfra er «Høyt over havet», som tross et noe høyere tempo dessverre ikke er i nærheten av å engasjere på samme måte som høydepunktene fra «Bak en fasade (del 1)». Fortsatt er det selvhjelp som er Holstens fokus, men med sitt storslåtte og overdrevent positive refreng høres sangen ut som et middels godt MGP-bidrag noen har skrevet på et kvarter. Og det er som kjent ikke godt nok i den virkelige verden.

Fred Again, Romy & Haai – «Lights Out»

London-produsenten Fred «Again» Gibson er kanskje best kjent som produsent for Ed Sheeran, men 28-åringen har i realiteten samarbeidet med alle fra Eminem og Halsey til Brian Eno. Og The Xx, da, som både er representert ved både vokalist Romy og låtskriver Jamie xx. Det låter herlig – et passe skamløst elektronika-groove løftes av en sakral grunnstemning og sjelfull vokal. Det er bare å glede seg til dansegulvene åpner igjen – i mellomtiden får parketten i stua gjøre nytten.

Charlie Puth – «Light Switch»

New Jersey-sangeren Charlie Puth har bikket en milliard avspillinger på Spotify med flere av låtene sin, men størst hittil er det pompøse Wiz Khalifa-samarbeidet «See You Again», som hyllet den avdøde «The Fast & the Furious»-stjernen Paul Walker. «Light Switch» kan kjapt bli en stor hit, den også – dette er temposterk og fengende pop som er vanskelig å mislike, men som heller ikke er helt enkel å elske. Det blir for generisk, simpelthen. Men sjekk ut den morsomme musikkvideoen, der Puth må gjennom tidenes mest bortkastede treningsregime.

Griff & Sigrid – «Head On Fire»

Det samarbeides i den øverste norske popsfæren om dagen. «Pretty», det vellykkede samarbeidet mellom Astrid S og Dagny, gjorde egenhendig tampen av 2021 et lite hakk lysere. Nå slår Sigrid sine pjalter sammen med en annen artist for aller første gang – det britiske stjerneskuddet Griff, som slapp den overraskende sterke mikstapen «One Foot in Front of the Other» i fjor. Sammen er de gode, men ikke sensasjonelle – dette er en fin poplåt som i likhet med «Pretty» skuler mot det elegante 90-tallet, men med en litt for hørbar nivåforskjell mellom et OK vers og et flott refreng.

The Game & Kanye West – «Eazy»

To slitne raphelter finner sammen igjen på «Eazy», som – i tilfelle tittelen og den prominente samplingen av «Eazy-Duz-It» ikke skulle være sterke nok hint – er en hyllest til NWA-legenden Eazy-E. I det minste på papiret. The Game vier sitt vers til det han har drevet med siden gjennombruddet i 2005 – grovhugd glorifisering av gangstertilværelsen på gateplan – mens Kanye drøfter skilsmisse, Gud og Pete Davidson (som han har lyst til å jule opp) på sitt. Selve produktet er påfallende gledesløst, og at et produsentteam som teller Mike Dean og DJ Premier kan kverne ut noe så middelmådig, er rent pussig.

Sigala – «Melody»

Den britiske tropehouse-DJ-en Bruce Fielder kaller seg Sigala når han gir ut sine lettfattelige, dovne og ofte regelrett kyniske låter – hans største hit, «Easy Love», inkorporerer et sample av Jackson 5s «ABC» på en nærmest imponerende fantasiløs måte. «Melody» representerer mer av den samme dritten – en uidentifisert kvinne synger «la la la» så enerverende og monotont hun er i stand til på refrenget, og selve musikken har tilsynelatende irritasjon som sin viktigste drivkraft. Det kan ikke sies ofte nok: Livet. Er. For. Kort. For. Dette.