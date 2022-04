SPILL: Festivalen samarbeider med Fortnite.

Coachella til Fortnite

Harry Styles, Billie Eilish og The Weeknd topper Coachella etter to års pause. Girl in Red er også på plakaten - på festivalen som nå samarbeider med Fortnite.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fortnite deler på Instagram fredag at de samarbeider med Coachella-festivalen.

Det er ifølge The Verge første gang Coachella og Fortnite samarbeider, men lagt fra første gang Fortnite har musikksamarbeid.

Både Marshmello og Ariana Grande har opptrådt, og flere artister har vært med på musikkarrangementer bygget inn i spillets kreative modus. Epic har også bygget et eget studio de mener kan brukes som konsertarena på turneer.

For Coachella blir det festivalens første spill-samarbeid. Epic Games vil selge såkalte «skins» og funksjoner i spillet med Coachella-tema.

TOPPER: Billie Eilish spiller lørdag og Harry Styles topper artistlisten fredag på Coachella.

Det skal ifølge Verge komme to serier med «skins», i og med at Coachella går over to helger – både denne helgen og neste.

Antrekkene er Coachella-inspirert og skal reagere på musikken som spilles i spillet.

Norske Girl in Red spiller

Forrige uke var alle artisten på plass. Foruten hovedattraksjonene Harry Styles, Billie Eilish og Swedish House Mafia med The Weeknd, spiller Megan Thee Stallion, Doja Cat, 21 Savage og Arcade Fire.

Norske Girl in Red spiller påskeaften fra 17.50 til 18.35 lokal tid på Mojave-scenen, samt lørdag 23. april, ifølge Coachella-hjemmesiden.

NORSK PÅ COACHELLA: Marie Ulven, kjent som Girl in Red, er satt opp lørdager på Coachella.

Desert Sun skriver at Girl in Red også skulle åpne før-festen sammen med Whole Damn Mess skjærtorsdag.

Ulven delte forrige uke på sin Instagram at hun hadde vært influensasyk og at flere konsertdatoer var flyttet på.

Festivalen har hatt en pause på to år på grunn av coronapandemien, men i år er det ingen restriksjoner.

Ifølge The Guardian er det ventet over 125.000 publikummere per dag.

Fraskriver seg corona-ansvar

Den siste tiden har det vært en liten økning av coronatilfeller i Los Angeles fylke. På festivalens hjemmeside, står det:

«Det er en iboende og økt risiko for å bli utsatt for covid-19 på ethvert offentlig sted eller steder der mennesker befinner seg. Og det er ingen garanti, uttalt eller underforstått, for at festivaldeltagerne ikke vil bli eksponert for covid-19.»

SPILLER: Også The Weeknd og Doja Cat spiller på Coachella.

Verge skriver også at Coachella i år satser digitalt, og at de allerede har sluppet flere NFT-er og AR-funksjoner for mobil for deltagerne.