FJORÅRETS BIDRAG: Artisten Manizah stilte med låten «Russian Woman» som Russlands ESC-bidrag i Rotterdam 2021.

Russland utestenges fra Eurovision Song Contest

Det melder den europeiske kringkastingsunionen EBU.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Russland får ikke delta i Eurovision Song Contest i Torino i midten av mai. Det meddeler EBU i en pressemelding.

«Ingen russisk artist får delta i dette årets Eurovision Son Contest», står det der.

«Avgjørelsen reflekterer bekymring for at, i lys av den unike krisen i Ukraina, vil inkludering av en russisk deltager i årets utgave sette konkurransen i vanry», heter det videre.

Det skjer etter at flere medlemsland har lagt press på organisasjonen – inkludert NRK – med beskjed om at invasjonen av Ukraina bør medføre ekskludering fra musikk-konkurransen for Russlands del.

* VG kommer med mer