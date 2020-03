SKARP DEBATTANT: Bjørn Eidsvåg er glad for at han gikk ut med kritikk av NRKP1s spillelister i fjor høst. Nå er både han og Sigvart Dagsland spent på om kanalen vil liste deres nye single, «Alt eg ikkje såg». Foto: Helge Mikalsen

Bjørn Eidsvåg: – Jeg angrer ikke

Bjørn Eidsvåg (65) står for den opphetede debatten han startet i fjor høst, men er lite fornøyd med at NRKP1 ser ut til å være upåvirket av kritikken hans.

Nå nettopp

«Er jeg for dårlig, NRKP1? Eller for gammel?»

Dét var spørsmålet Bjørn Eidsvåg reiste gjennom et debattinnlegg i VG i fjor høst. Han mente at NRKP1 ignorerte norske artister over 50 år på sine hovedspillelister, A-, B- og C-listene.

Debattinnlegget satte i gang et ras av følelser i Musikk-Norge. Han fikk blant annet sterk støtte fra flere etablerte artist-kolleger.

– Han tok en for laget der, sier Sigvart Dagsland (56).

les også Bjørn Eidsvåg (65): – Er jeg for dårlig, NRKP1? Eller for gammel?

– Jeg angrer ikke. Min ambisjon var å sette i gang en debatt om mangfold og aldersdiskriminering – hva er det som gjør at så få folk over femti blir spilt? I ettertid mener jeg at vi fikk oppnådd noe. Blant annet vet jeg at dette har vært debattert internt i NRK og nå senest på by:Larm, sier Bjørn Eidsvåg.

Utgangspunktet for debattinnlegget var at han kunne vise til at kun én norsk artist over 50 år, deLillos, var listet på NRKP1s tre spillelister i hele 2019 frem til slutten av oktober.

VGs undersøkelser viser at resten av året ble nesten like tom, hvis man ser bort fra Magne Furuholmens julesang «There Goes Another Year».

Hittil i 2020 er det kun Rita Eriksen (53) som har vært inne på P1s spillelister, men hun er «bare» duettpartner til Tommy Fredvangs «Stå i ro».

les også Svarer Eidsvåg: – Som å syte under stjernehimmelen

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Det som blant annet trigget meg i fjor høst, var at ikke engang Jahn Teigen ble listet, selv om han kom med sin første låt på mange år – veldig fin er den også. Det syntes jeg var utrolig rart, sier Eidsvåg om det som ble Jahn Teigens foreløpig siste sang før han døde, «Ikke som alle andre».

BEHNS BISETTELSE: Sigvart Dagsland sang «Alt eg såg» i bisettelsen til sin gode venn Ari Behn. Foto: Lise Åserud

Musikksjef Atle Bredal i NRKP1 sier at musikkredaksjonen har evaluert arbeidet sitt i etterkant av debatten og hatt gode diskusjoner om hvordan de foretar sine redaksjonelle valg.

– Debatt er alltid forfriskende. At NRK P1, Norges største radiokanal, blir utfordret for måten vi samarbeider med norsk musikkliv på, er helt på sin plass. Diskusjonen fikk også vist frem radioens viktige rolle i formidling av ny norsk musikk, noe vi brenner for i NRK P1, skriver Bredal i en e-post til VG.

les også Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg med ny duett og turné: Fra spøk til samarbeid

Bjørn Eidsvåg fikk også mye kritikk – forventet, som han sier – etter debattinnlegget. «Som å syte under stjernehimmelen» skrev musikkterapeut og artist Elin Sofye Rabbevåg i et motinnlegg i VG.

– Jeg blir litt lei meg for at det kan ha blitt tolket som at jeg stenger veien for nye artister. Det er langt fra hva jeg mente og speiler heller ikke hva jeg har bidratt med i denne bransjen. Jeg har alltid vært opptatt av å løfte frem unge artister, sier Eidsvåg.

les også Sigvart Dagsland: – Jeg har vært i helvete og tilbake

Denne helgen er Bjørn Eidsvåg klar med ny single fra sin for tiden låtskriver- og turnépartner. Kanskje «Alt eg ikkje såg» finner sin plass på NRKP1s spillelister.

– Vi får se da. Vi var oppe i NRK tidligere i dag. Der var det noen som fortalte at NRK Rogaland allerede hadde spilt den, så det må vel være sivil ulydighet, tenker jeg, sier Sigvart Dagsland med et smil.

Ifølge NRKP1s musikksjef Atle Bredal har låten ennå ikke rukket å bli vurdert.

«Alt eg ikkje såg» har DNA-paralleller, både i tone og tittel, til Dagsland-klassikeren «Alt eg såg» fra 1990 – en sang som beveget mange da han fremførte den i Ari Behns bisettelse.

Sigvart Dagsland er fadder til Behns datter, Emma.

– Det var kjempesterkt, siden jeg kjente han så godt. Men det handler om å gå inn i en rolle, slik at de andre til stede kan bearbeide sin sorg. Jo, Ari var veldig nær, men det gikk overraskende bra, sier Dagsland og kikker bort på makkeren.

– Har du vært nervøs noen gang?

– Det var én gang jeg var veldig nervøs, fordi jeg kjente vedkommende så godt. Da var jeg redd for å falle sammen. Men det er som Sigvart sier; det handler om å stille seg selv til side. Det er et triks fra presteyrket, at du skal være en representant for de sørgende.

Publisert: 09.03.20 kl. 10:25

Fra andre aviser