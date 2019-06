GOD BUTIKK: Marcus & Martinus – som blir myndige i februar neste år – kan se tilbake på braksuksess også på den økonomiske fronten. Foto: Stian Andersen

Millionbutikken Marcus & Martinus

De to 17-åringene fra Trofors la et solid grunnlag for sin økonomiske fremtid i 2017. Dette året innkasserte Marcus & Martinus Gunnarsen over 25 millioner kroner etter en samlet omsetning på 62,2 millioner.

Det viser regnskapstall fra selskapene som styrer forretningene til popduoen. Ettersom tvillingene ennå ikke er myndige, er det far Kjell-Erik Gunnarsen som holder sin stødige hånd om millionene som triller inn.

Gunnarsen, som tidligere jobbet som lærer, opprettet i 2014 M & M Artister AS for å ivareta inntektene til sine sønner. To år senere, i april 2016, opprettet han et eget selskap for merchandise-delen, M & M Merchandise AS, som altså selger produkter med Marcus & Martinus-logo på.

Ved inngangen til 2017 overtok Kjell-Erik Gunnarsen rollen som manager for sønnene og opprettet samtidig et eget selskap også for konsertbiten, Mm Concerts AS.

– Marcus & Martinus er en artist i vekst og midt i en stor endringsprosess fra barnestjerner til voksenartister. Det er ekstremt kostnadskrevende å bygge en slik karriere, så 2017-tallene er et viktig resultat for den videre satsingen, sier PR-ansvarlig i Team M & M, Marte Schei, til VG.

– Bak tallene ligger det store mengder hardt og målrettet arbeid, og det er svært hyggelig å se at det gir en slik avkastning, sier hun.

2017 var et svært aktivt år for Marcus & Martinus, ikke bare på konsertfronten. Dette året ble tvillingene kåret til Årets Spellemann, kinofilmen om dem slo alle rekorder både i Norge og Sverige og turnésuksessen i Skandinavia la grunnlaget for å utvide konsertvirksomheten utover hele Europa.

Turné blir det imidlertid ikke i år for Marcus & Martinus, røper Marte Schei.

– I 2019 har Marcus & Martinus tatt seg tid til å være mye i studio og jobbe med flere av verdens beste låtskrivere og produsenter – det er første året i karrieren de ikke skal ut på en stor turné. Det økonomiske grunnlaget som blant annet stammer fra 2017 gir artisten friheten til å kunne ha fokus på å utvikle seg som artister for fremtiden. Det er mange spennende prosjekter, først står noen få store arenaer i Europa for tur til sommeren, sier Schei.

Det er også konsertbiten som har gitt best resultater; overskuddet til Mm Concerts AS var i 2017 på 13, 6 millioner etter en omsetning på 24, 5 millioner. Størst omsetning hadde likevel merchandise-delen med 29,5 millioner. Overskuddet her ble på 9,9 millioner kroner.

Tallene for M & M Artister AS er en omsetning på 8,2 millioner kroner og et overskudd på 1, 8 millioner. Det samlede overskuddet bikker dermed 25 millioner kroner for de tre selskapene.

Kjell-Erik Gunnarsen eier også en fjerdedel av Fenomen Mm-Film AS. Dette er produksjonsselskapet som sto bak kinofilmen «Marcus & Martinus – sammen om drømmen», og som i 2017 også hadde et positivt resultat på 2,1 millioner kroner.

Marcus & Martinus er for tiden aktuelle med singlen «Pocket Dial». En EP, «SOON», kommer etter planen senere i sommer. Når tvillingene fyller 18 i februar 2020, vil de også ta et større og bredere ansvar for sin egen karriere.

– Marcus og Martinus er allerede involvert i den kreative delen av bedriften og vil ettersom de blir eldre få ta den rettmessige plassen de selv ønsker i styringen av virksomhetene, sier Marte Schei.

– Men først og fremst er de artister som skal få ha fokus på de mange og krevende oppgavene en artisthverdag som popstjerner i Europa er, sier hun.

