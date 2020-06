STRØMMEFAVORITT: Becky Hill, her på Capitals Jingle Bell Ball 2019 i London, kan skilte med mange hundre millioner avspillinger. Foto: Doug Peters

Er Becky Hill verdens største ukjente popstjerne?

Det spørsmålet er det BBC som stiller – om artisten som også har norsk låtsamarbeid på merittlisten.

Kanskje er det nettopp oppmerksomheten fra nyhetsgiganten som skal til for at 26-åringen fra Bewdley i Worcestershire også får navnet og ansiktet sitt kjent.

BBC har nemlig først nå for alvor fått øynene opp for sangeren – etter at hun deltok på deres egen Radio 1s virtuelle Big Weekend Festival i mai.

I et enkelt videoopptak fra sitt eget soverom sang Becky en medley av populære låter fra det siste tiåret, «Gecko (Overdrive)» med Oliver Heldens fra 2013 og fjorårs-hitene «I Wish You Well» (med Sigala) og «Lose Control» (med Meduza). Låtene har til sammen flere hundre millioner avspillinger på Spotify.

«For mange av lytterne var det en aha-opplevelse da de skjønte at Becky Hill var stemmen bak noen av det siste tiårets største hitlåter», skriver BBC.

De viser til kommentarer fra folk som går ut på at de har hørt sangene utallige ganger, uten egentlig å vite hvem som synger.

Rebecca Claire Hill, som hun egentlig heter, er vant med det. Hun forteller til BBC at da hun var oppvarmer for The Script på deres turné tidligere i år, opplevde hun samme reaksjon hver kveld.

– Jeg gikk på scenen, og midtveis i settet mitt spurte jeg publikum om hvor mange som ikke visste hvem jeg var ved navn: Da kom det mange hender i været, forteller hun.

– Det er så fint å se dem slå seg løs og synge tekstene mens de sier: Jeg ante ikke at dette var deg!», legger hun til.

«Norsk» hit

I Norge har Becky stått på scenen både på VG Lista-showet på Rådhusplassen i 2016 og under Nobel-gallaen året etter. Da som duettpartner med norske Matoma (29) på hans hitlåt «False Alarm». Den er imidlertid ikke med på videoopptaket.

Se Becky Hill på scenen med Matoma i Norge (artikkelen fortsetter under):

Hill startet karrieren som deltager i britiske «The Voice» i 2012, der hun sang seg til semifinalen. I tiden etterpå livnærte hun seg hovedsakelig som låtskriver for andre artister – samtidig som hun jobbet som bartender.

Siden 2017 har hun vært signet på Polydor, men det er først nå hun er i ferd med å få en solid hit under kun sitt eget navn – nylanserte «Better Off Without You».

Låten ble skrevet mens det var slutt med kjæresten, som hun ikke røper navnet på. Paret har siden funnet tilbake til hverandre.

NOBEL: Becky Hill på fredspriskonserten i Oslo Spektrum i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Becky innrømmer at det har vært frustrerende kun å bli betraktet som en «featuring artist».

– Samtidig har det vært greit når jeg har jobbet med mitt eget album uten å kjenne på så stort press, sier hun.

På spørsmål om hun er klar til å komme ut av det BBC beskriver som en «anonym tilværelse», svarer 26-åringen:

– Ja! Når jeg er hjemme i Bewdley, blir jeg behandlet som en lokal kjendis, og det føles veldig, veldig merkelig. Men jeg gleder meg til – forhåpentlig – å oppnå skikkelig suksess. jeg føler at jeg har jobbet med dette albumet i hele karrieren min, så jeg vil at så mange som mulig skal høre det.

Publisert: 30.06.20 kl. 15:47

