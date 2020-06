STJERNEPAR: Katty Perry og Orlando Bloom på filmpremiere i Los Angeles i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

Katy Perry gikk på kjempesmell etter bruddet med Orlando Bloom

Høygravide Katy Perry (35) forteller om den tunge tiden i nytt radiointervju.

I dag er popartisten lykkelig samboer med filmstjernen Orlando Bloom (43), og det er han som er far til barnet hennes. Men i 2017 lå det ikke i kortene at det skulle ende sånn.

Perry gikk nemlig på en skikkelig psykisk smell, utløst av flere faktorer.

– Jeg krasjlandet, betror 35-åringen i et intervju med Sirius XM CBC, gjengitt av blant andre Daily Mail.

Ikke bare var kjærlighetslivet problematisk, men også jobbmessig støtte Perry på motgang. Platesalget stagnerte og anmeldelsene var lunkne.

– Karrieren hadde vært stigende i lang tid, men plutselig kom det et lite skifte. Ikke så stort sett fra utsiden, kanskje, men for meg var det som jordskjelvbølger, forteller hun.

– Jeg hadde satset så mye, og det knekte meg – bokstavelig talt. I tillegg hadde jeg brutt med kjæresten min, som nå er han som er vordende far til barnet mitt.

Perry tror det var viktig for henne å kjenne på følelsen av å være sønderknust, så hun kunne sette seg selv sammen igjen på nytt og «bli hel på en ny måte» – og innse at hun var noe mer enn bare en strebersk popstjerne.

– Trolig var det takknemlighet som til slutt reddet livet mitt. Hadde jeg ikke funnet det, ville jeg nok druknet i mine egne sorger og sannsynligvis bare hoppet, sier hun med tydelige referanser til tanker om å gjøre slutt på livet.

Perry har også for flere år siden uttalt seg om depresjoner, alkoholmisbruk og selvmordstanker.

Nå takler Perry tunge dager med å si til seg selv som et mantra: «Jeg er takknemlig, jeg er takknemlig, jeg er takknemlig».

– Selv om jeg er i et elendig humør, forklarer hun.

Stoler på Gud

Perry mener også at hennes kristne tro har vært avgjørende for å komme seg opp igjen.

– Jeg har alltid hatt håp, på grunn av forholdet mitt til Gud og noe som er større enn meg selv. Det sier seg selv at hvis jeg alene styrer min egen skjebne, så kommer jeg til å ende i grøften, sier hun i radiointervjuet.

Perry har innviet omverdenen i at det er en jente hun bærer i magen. På sin kommende plate har hun en egen låt skrevet spesielt med datteren i tankene.

– «What Makes A Woman» handler om det håpet jeg har for mitt kommende barn, at det ikke skal være grenser for hvor drømmene hennes, for hva hun ønsker å oppnå, for hvem hun ønsker å være og hva hun vil forandre på.

Graviditeten har blitt ekstra spesiell på grunn av den virussituasjonen hele verden befinner seg i. Perry innrømmer at coronatrusselen er en prøvelse å forholde seg til for en som har slitt med sin mentale helse i årevis.

– Noen ganger er jeg usikker på hva som egentlig er verst – det å prøve å unngå viruset eller den bølgen av depresjoner som følger med disse nye restriksjonene.

