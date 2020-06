TILBAKE I SVERIGE: Tolv år etter at han drepte den norske pianisten John Osnes er rapperen David Jassy benådet og tilbake i Sverige. Foto: Hamed Bahremandi / Hamed Bahremandi

Svensk rapper drapsdømt - ble starten på et nytt liv

David Jassy fikk livstidsstraff for drap på en norsk-amerikansk pianist i USA i 2010. Nå er han benådet etter å ha sonet ti år i det beryktede San Quentin-fengselet. Årsak: Hans innsats for unge kriminelle i det samme fengselet.

– Kontrasten fra å være livstidsfange til plutselig å være på vei hjem til Sverige var helt uvirkelig, forteller David Jassy i radioprogrammet «Morgonpasset» i P3.

Sangeren og musikk-produenten ble i følge Aftonbladet som også omtaler denne saken benådet i mars.

– Det var en rar ettermiddag denne dagen. Jeg lå faktisk og drømte om Sverige og om sønnen min. Jeg ble vekket og fikk beskjed om å komme ned. Der fikk jeg fortalt at guvernøren hadde sett nærmere på min sak og bestemt at jeg skulle benådes og sendes hjem til Sverige i løpet av fem dager, forteller Jassey i radio-intervjuet.

I løpet av de ti årene Jassy satt i San Quentin-fengselet startet han opp musikk-prosjektet «YOP Mixtape» som retter seg mot unge kriminelle og gjengmedlemmer hvor budskapet er at man skal ikke glorifisere vold.

– Det var så utrolige mange musikalske talenter i fengselet, men alle som rappet glorifiserte livet som kriminell og det ble helt feil for meg. Derfor ville jeg gjøre noe med det, sier David Jassy.

Ifølge Rolling Stone som har skaffet seg tilgang til benådningspapirene var nettopp hans innsats på dette området en av grunnene til at guvernøren i California valgte å benåde ham.

– Hvis du ønsker å stoppe kriminalitet, må du forstå den. Deres historier må bli hørt, sier Jassy i et intervju med magasinet.

Samtidig er Jasseys egen kriminelle historie svært voldelig: Den norsk-amerikanske pianisten John Osnes ble brutalt drept etter at han forsøkte å krysse veien mens Jassy kom kjørende i en leid SUV.

Osnes reagerte på at svensken bremset for sent, slik at han først fikk stoppet langt inn i fotgjengerfeltet. Da 55-åringen slo i panseret på bilen, gikk Jassy til angrep og sparket nordmannen i hodet. Osnes døde ved ankomst til sykehuset. Den brutale hendelsen skjedde i Los Angeles i november 2008.

Publisert: 26.06.20 kl. 19:25

