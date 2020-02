MINI COME-BACK: Tone Damli presenterer sin finalelåt til Melodi Grand Prix førstkommende lørdag. Da kåres også Nord-Norges representant til den store finalen i Trondheim Arena den 15. februar. Foto: NRK

MGP: Her er de siste delfinalistene fra nord

Lørdag er det Nord-Norge sin tur til å kvalifisere én av sine til finalen i Melodi Grand Prix. Og Tone Damli avslører endelig sitt MGP-comeback!

Damlis bidrag – som allerede er kvalifisert til finalen – må vi vente med å høre til slutten av uken, samtidig som de fire andre delfinale-låtene blir offentliggjort.

Men allerede nå kan vi røpe VGs mening om de fire låtene som konkurrerer om den aller siste finaleplassen...

Sist lørdag var det Magnus Bokn som gikk til finalen med en låt skrevet av han selv, Alexander Rybak og Joakim With Steen, bedre kjent i MGP-sammenheng som JOWST.

Kommende lørdag er det landsdel Nord-Norge som står i fokus, hvilket gjenspeiler seg i deltakernes bidrag.

Blant annet får vi gjenhør med Elin & The Woods som tapte på målstreken i finalen i 2017. Med-låtskriver Robin Lynch er dessuten bakmann for en av det norske Melodi Grand Prix’ sterkeste Eurovision-låter i historien, «I Feed You My Love» med Margaret Berger.

Av de fem forhåndskvalifiserte deltakerne til finalen, er det nå Tone Damli sin tur til å presentere sin MGP-låt.

Lørdagens delfinale er den siste av ialt fem delfinaler. Tidligere har Kristin Husøy, Rein Alexander, Raylee og nå altså Magnus Bokn kvalifisert seg for en finale.

Finalen finner sted i Trondheim Arena 15. februar. Der får delfinale-vinnerne konkurranse med fem forhåndsvalgte finale-deltakere; Tone Damli, Ulrikke Brandstorp, Emil & Didrik Solli-Tangen, Akuvu og Sondrey.

Her er vurderingene fra VGs Tor Martin Bøe foran kommende helgs delfinale. Husk også at du selv kan være med å trille terning under sendingen lørdag!

Elin and the Woods - «We Are As One»

PRØVER IGJEN: Elin & The Woods Foto: NRK

Egentlig har det vært foruroligende lite joiking med i år, med tanke på Keiinos sterke 2019-plassering. Dette er noen divisjoner mer etnisk enn «Spirit in the Sky», og, vel, flere ligaer opp i joikekompetanse.

I 2017 tapte duoen for JOWST og «Grab the moment».Robin Lynch, den ene halvparten, var med å skrive Margaret Bergers «Feed You My Love» (2013).

Hvilket betyr at vi er i feltet joik og monotont insisterende elektronika. Fullt av mørketid og naturbilder, der balansen mellom engelsk og samisk er passe finbalansert. Vanskelig å virkelig få refrenget til å feste seg, men dette kan utvilsomt bli årets mest stemningsfylte MGP-bidrag.

Kevin Boine -«Stem på mæ»

TOMMEL NED: Kevin Boine. Foto: NRK

Det er her undertegnede begynner å lure på om det kun var fire låter som ble sendt inn fra Nord-Norge, slik at alle fikk være med.

Boine kan såvidt synge. Joiken høres ut som noen gurgler seg. Rap-flyten er derimot god. Det er bare alt det andre som er så håpløst bevisst elendig.

Garantert skapt for å få folk til å klage på at musikkmenere ikke forstår enkel og fengende festmusikk.

Så kjære befolkning, i det skjøre NRK-budsjettets ikke spesielt hellige navn: Stem for all del denne revolusjonære låten hele veien til Nederland. «Stem på mæ» er en fornærmelse av hele MGP-konseptets ønske om å bli tatt seriøst.

Jenny Jenssen - «Mr. Hello»

Det har kanskje ikke vært så mye sirkus i disse innledende rundene. Her har i alle fall noen hatt musikalsk karneval i studio.

Godt spilt New Orleans-jazz, primært for de som ikke kan få nok av Bernt Fabrcious-Bjerre sin filmmusikk til henholdsvis Flåklypa og Olsenbanden.

For alle andre er «Mr. Hello» et friskt, men langt og etterhvert forferdelig anmassende innslag. Og en låt man føler man har hørt hundrevis av ganger før.

Uansett litt artig at «nu må du pinadø»-Jenny Jenssen synger på engelsk i dette nærmest endeløse kakafoniet av trekkbasun og banjo.

Liza Vassilieva - «I Am Gay»

Liza Vassilieva Foto: NRK

Ikke la dere lure av tittelen her. Vassilievas tekst har kanskje ingen «I’m coming out»-subtilitet over seg, men derimot en ærlig insisterende og positiv entusiasme overalt.

Det jublende refrenget som beklager sin egen klisjé minner om den begeistrende avslutningen på en eller annen musikal som ikke finnes, men som burde bli skrevet umiddelbart.Eventuelt filmen «Frost 3», der både Anna, Elsa, Olaf og hele Arendelle kommer ut av skapet samtidig.

Det som først virker som en spøk, er en sterkt fengende og oppstemt klistrende sak som kanskje ikke er en finalevinner, men som vet at den både er teit, smart og inkluderende på samme tid.

Publisert: 03.02.20 kl. 07:00

