FOLKESKY: Sia på en filmpremiere i 2014, en av de sjeldne gangene hun viste seg uten tildekkede øyne. Foto: Evan Agostini / AP

Sia har adoptert to tenåringsgutter

Popstjernen (44) er blitt mamma til to 19-åringer.

For mindre enn 10 minutter siden

Allerede i januar hintet Sia i et bladintervju om at hun hadde adoptert et barn. Nå utdyper hun:

– Jeg adopterte faktisk to sønner i fjor. De var begge 18, og nå er de 19. På grunn av alderen var de på vei ut av fosterhjemssystemet. Og ja, jeg elsker dem.

Sia Kate Isobelle Furler, som hun opprinnelig heter, snakket om morsrollen i SiriusXMs «The Morning Mash Up» tirsdag. Der stilte 44-åringen opp med sin tradisjonelle sveis – altså pannelugg som skjuler det meste av ansiktet.

Samtalen er filmet og lagt ut på YouTube (artikkelen fortsetter under):

Den australske artisten har ingen biologiske barn, men har i flere intervjuer opp gjennom årene uttrykt ønske om å bli mamma, og at adopsjon var en mulighet.

Sia forteller i det ferske radiointervjuet at begge sønnene har utfordringer med coronatilværelsen.

– Men begge holder på med ting som er bra for dem, som er til hjelp og utvikling, sier sangeren.

les også Sia forteller at hun lider av syndrom

Sias eget liv har ikke vært noen dans på roser. Veien fra hjembyen Adelaide i Australia til USA og Los Angeles var lang og trøblete, før hun i 2014 slo gjennom for fullt verden over med albumet «1000 Forms of Fear» og singlen «Chandelier».

I fjor snakket 44-åringen åpent om at hun lider av Ehlers-Danlos' syndrom, noe som medfører kroniske smerter.

les også Sia søker om skilsmisse

I dag, 20, mai kl. 18.00, slipper Sia sin nye låt «Together». Låten er en smakebit fra stjernens kommende film «Music», som får premiere i september. Der står blant annet Kate Hudson (41) på rollelisten.

Folkesky og tilbakeholdne Sia har de senere årene gjort et nummer av å skjule ansiktet sitt for offentligheten. Da hun gjestet talkshowet til Fredrik Skavlan for fem år siden, satt hun med ryggen til mens han intervjuet henne. Se klipp under:

Publisert: 20.05.20 kl. 11:11

