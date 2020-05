STJERNEFANS: Aurora kan krysse av nok en superstjerne på fanlisten sin, Doja Cat. Foto: Frode Hansen, VG

Aurora rørte Doja Cat til tårer

«Dronningen av TikTok» bristeferdig etter å ha hørt Aurora Aksnes’ ferske singel «Exist For Love».

Det er Aurora (23) selv som på Twitter deler en video der Doja Cat (24) knapt kan holde tårene tilbake mens hun lytter til «Exist For Love».

«Følelsene som strømmer ut av denne artisten som lytter til «Exist For Love» varmer hjertet mitt. @DojaCat, sender deg all min kjærlighet», skriver Aurora i Twitter-meldingen over videoen av superstjernen.

Du får knapt en større stjerne enn Doja Cat om dagen, uoffisielt kalt dronningen av TikTok, ettersom hun bruker denne tjenesten for alt hva den er verdt i markedsføring. Ikke minst i hiten «Say So», som fikk rakettfart oppover Billboardlista på grunn av TikTok-videoer og endte på femteplass.

Remiksen av «Say So», med bidrag fra Nicki Minaj, toppet Billboard Hot 100 denne uken, den kommende uken er den på andre, etter duetten med Ariana Grande og Justin Bieber, «Stuck With U».

På YouTube er det lagt ut flere klipp fra Doja Cats høyst private lytteseanse av «Exist For Love». Superstjernen er temmelig over seg, bruker et farverikt språk og sier at hun «vil høre på dette for alltid», og det er «så bra at jeg har lyst til å grine. Men det skal jeg ikke».

Og hun gir seg ikke før hun har hørt den to ganger. Det lengste klippet er nesten 14 minutter langt, og på et tidspunkt snur hun telefonen slik at hun sender fra Auroras ferske video til låten.

Dermed ser det ut til at Aurora har en helt spesiell tiltrekningskraft på kvinnelige artister helt på topp i karrieren. Allerede i 2015 skrøt Katy Perry hemningsløst av Aurora, noe som resulterte i et overraskende møte året etter.

Om Doja Cat er årets største artist så langt, var Billie Eilish (18) det samme i fjor. Også hun har hatt en «crush» på Aurora siden hun var 13 år gammel og har sagt at Auroras «Runaway» betydde alt for henne som startskudd på en karriere som foreløpig altså førte til flere topplasseringer på Billboard i 2019.

Men det stopper ikke der, for også mannlige artister har sansen for Aurora. I et intervju med VG i 2017, sa tenåringsidolet Shawn Mendes dette om Aurora:

– Hun skaper en entusiasme som smitter over på publikum og får dem til å elske både musikken og det å stå og se henne synge. Det ser så lett ut, men jeg skal love deg – det er ikke lett. Hun er magisk, sa Mendes.

Samme år la han like godt ut hele Lollapalooza-opptredenen til Aurora ut på Twitterkontoen sin.

