Plateanmeldelse: The Chicks – «Gaslighter»: Hevnen er søt

Skilsmissealbum blir ikke mer oppløftende enn dette.

The Chicks – «Gaslighter»

14 år har gått siden forrige studioalbum fra Dixie Chicks. Da lagde Texas-trioen baluba med George W. Bush-kritiske «Take The Long Way» og dokumentarfilmen «Shut Up And Sing», som viste hvor mye det kan koste å stryke store deler av fanbasen mothårs.

Med en tittel som «Gaslighter» – et av de siste årenes buzzord i amerikansk politikk – skulle man kanskje forvente et åttendealbum med politisk brodd mot den sittende amerikanske presidenten og hans håndlangere. At Dixie Chicks har kvittet seg med et begrep som i tiltagende grad forbindes med slavetiden og blitt The Chicks siden sist, kunne styrket mistanken.

Men med unntak av selvforklarende «March March», som med sitt maskinelle uttrykk skiller seg ut også musikalsk, er den lyriske drivkraften gjennom «Gaslighter» den veldokumentert bitre og skitne skilsmissen mellom frontfigur Natalie Maines og skuespilleren Adrian Pasdar. Sistnevnte kommer heller dårlig ut av det, med tittelsporet, «Sleep At Night» og «Tights On My Boat» blant de mest brutale karakterdrapene.

TERNINGKAST FEM: VGs anmelder kaller det nye albumet for en sommerformatert fest av et popalbum. Foto: Columbia Records

Musikalsk, derimot, er «Gaslighter» en sommerformatert fest av et popalbum. Den allestedsnærværende produsenten Jack Antonoff har skrudd dyr og effektiv lyd, og låtene holder jevnt over et skyhøyt nivå – enten det lefles med blockbuster-refrenger («Gaslighter»), naken soulcountry («For Her») eller boblende frihetspop («Julianna Calm Down»). Det avsluttende tospannet «Hope It’s Something Good» og «Set Me Free» er forsonende og vakkert.

Siden 2006 har flere artister – fra Taylor Swift og Kacey Musgraves til The Staves – på ulike vis tatt eierskap til countrypop med hjerne og hjerte. «Gaslighter» er kanskje ikke helt der oppe med de største øyeblikkene til disse, men The Chicks hører definitivt hjemme på lydsporet til sommeren 2020.

Publisert: 22.07.20 kl. 08:05

