Alan Walker har med kjæresten på Spellemannprisen

EDM-superstjernen klar for musikkfest med finske Viivi ved sin side.

Med tre singler som tok førsteplasser på VG-lista og et debutalbum som toppet samme liste i seks strake uker, er bergensgutten Alan Walker en av favorittene til å vinne den gjeveste prisen i kveld – Årets Spellemann.

På den røde løperen utenfor Chateau Neuf hadde han med seg en hvis hjerte han allerede har vunnet: Finske Viivi, hvis fulle navn er, etter det VG kjenner til, Viivi Niemi. Hun skal være 19 år gammel.

– Helt fantastisk, sier han om hvordan det er å ha med kjæresten på musikkbransjens store festaften.

Ifølge Walker kommer hun fra Helsinki, hvor hun bor og jobber.

– Vi møttes for tre-fire år siden i Finland, og har hatt jevn kontakt siden. Vi bestemte oss for å ta det et skritt videre noen måneder tilbake, og vi trives veldig godt med hverandre, sier han til VG.

– Hva er det beste ved henne?

– Alt! Hun har vært en viktig støttespiller for meg midt oppi all galskapen, og den reisen jeg er på.

Walkers hverdag handler mye om reising i mer konkret og mindre metaforisk forstand, ikke minst nå som han har bruker mye tid på å pleie karrieren i Asia.

Med på tur

Forholdet tåler det, mener han.

– Vi har blitt ganske vant til det med distanse, ettersom jeg er så mye på reisefot og hun holder til i Helsinki. Men vi prøver å få ordnet slik at hun kan være med på tur noen ganger. Ellers blir det jevnlige turer mellom Bergen og Helsinki for oss begge to.

– Hva tenker du om sjansene for å bli Årets Spellemann?

– Jeg syns det er spennende! Det er mange artister jeg mener fortjener den prisen, så jeg krysser bare fingrene. Men jeg blir for all del ikke skuffet om jeg ikke får prisen, og tenker egentlig ikke så mye på det.

– Hvem er din favoritt til å bli Årets, om du selv ikke vinner den?

– Jeg mener Sigrid fortjener å vinne. Hun har hatt stor suksess både i Norge og internasjonalt, med en rekke hits og store opptredener.

– Hvordan var 2018 for deg?

– 2018 var helt fantastisk. 136 konserter i 49 land, og jeg besøkte hele 99 byer. I tillegg slapp jeg omsider mitt debutalbum «Different World». Alt i alt et veldig stort år for meg.

– På hvilket tidspunkt blir man vant til å måle strømmetallene sine i milliarder?

– Helt umulig å si, men jeg tror ikke det er noe man blir vant til. Jeg tror i alle fall ikke at jeg noen gang kommer til å bli vant til det. Jeg prøver å ikke tenke så mye på antall strømminger og slikt. Det viktigste for meg er at fansen er glad i musikken og det jeg leverer sammen med mitt team.

