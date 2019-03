JUBEL: Emilie Nicolas dro i land en av Spellemannprisens mest ettertraktede priser. Foto: MATTIS SANDBLAD

Emilie Nicolas vant Spellemannprisen for Årets Album

CHATEAU NEUF (VG) Etter alvorlig sykdom gjorde Emilie Nicolas comeback i 2018. Det fortsetter i 2019.

Albumet «Tranquille Emile» ble kåret til årets beste album av norske kritikere i 2018, i Dagsavisens årvisse tevling.

En stor triumf for Emilie Nicolas, som etter en brakdebut i 2014 forsvant ut av rampelyset – da hun måtte opereres for hjernesvulst.

På Spellemannprisen 2018 gikk hun i kveld også av med seier i kategorien Årets Album, hvor hun kjempet mot Sondre Justad, Unge Ferrari og Rotlaus.

– Dere er noen deilige menn, skrøt hun til bandet sitt, som stod bak henne.

«Tranquille Emile» ble også gjort stas på tidligere på Spellemann-kvelden, da platens produsent Aksel Carlson fikk prisen for Årets Produsent.

Emilie Nicolas fikk i 2015 to Spellemannpriser for sitt debutalbum «Like I’m A Warrior», da som beste popsolist og ditto nykommer.

Se listen over alle vinnere og nominerte nederst i saken.

Musikkbransjens festaften åpnet med at flere profilerte artister kastet glans over den røde løperen. Den som stjal oppmerksomheten var Sigrid Solbakk Raabe, som kom i luksusantrekk fra Chanel.

På Spellemannprisens røde løper ble Sigrid nevnt av mange artister på spørsmål om hvem de tror blir Årets – blant dem Alan Walker, Ina Wroldsen, Sondre Justad og Odd Nordstoga.

– Veldig stas, jeg tar det til meg og tar det som et stort kompliment, sier Sigrid til VG når hun selv ankommer.

– Det ville betydd veldig mye, det er jo en pekepinn på at man gjør noe riktig. Men jeg synes det er stort å være nominert i så mange kategorier. 2018 var innholdsrikt, surrealistisk!

Country

Malin Pettersen - References Pt. 1

The Northern Belle - Blinding Blue Neon

Hege Øversveen - goodbye yellow roses

Country Heroes - Honky Tonk Tears

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Marja Mortensson - Mojhtestasse - Cultural Heirlooms

Johanne Flottorp - Johanne Flottorp

Aslak Brimi Kvartett - Vev

Sudan Dudan - Heimen der ute

Årets Album

Emilie Nicolas - Tranquille Emilie

Rotlaus - På vei

Sondre Justad - Ingenting i Paradis

Unge Ferarri - Midt Imellom magisk og manisk

Rock

The Good The Bad And The Zugly - Misanthropical House

Oslo Ess - Frie radikaler

Årabrot - Who Do You Love

Turbonegro - Rock'n'roll Machine

Årets Gjennombrudd og Gramostipend

Boy Pablo

Lise Davidsen

Kamelen

Rotlaus

Ruben

Barnemusikk

Naboen min – Rockesock

Tonje Unstad - Musling med melk

Karoline Krüger og Fru Nitters Rytmeorkester - Labyrinter!

Mandarinsaft - På vei te en venn

Popgruppe

Band of Gold - Where's The Magic

Seeb - Nice To Meet You

Lemaitre - Lemaitre 2018

Razika - Sånn kjennes verden ut

Jazz

Gurls - Run boy, run

Moskus - Mirakler

Atomic - Pet Variations

Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo - Daughters Of The Sun

Samtid

Oslo Philharmonic Orchestra - Ørjan Matre: Konsert for orkester

Cikada strykekvartett / Knut Olaf Sunde - Vertigo Room

Kjell Tore Innervik - UTOPIAS — Radical Interpretations of Iconic Musical Works for Percussion

Telemark kammerorkester, dirigent Lars-Erik ter Jung - Chasing Strings

Blues

Jørgen Sandvik - Permanent Vacation

J.T.Lauritsen & The Buckshot Hunters - Blue Eyed Soul Volume 1

Geir Bertheussen Blues Express - Southside

Ulf Myrvold - Old Memories

Årets Tekstforfatter

Eduardo Andersen - La oss ta en idealist

Ina Wroldsen - Hex

Lars Saabye Christensen - Et stille sted

Odd Nordstoga - Kløyvd

Elektronika

Sex Judas feat. Ricky - Go Down Judas

Smerz - Have Fun

Bjørn Torske - Byen

Fakethias – Attune

Metal

Obliteration - Cenotaph Obscure

Aura Noir - Aura Noire

Sylvaine - Atoms Aligned, Coming Undone

Beaten To Death – Agronomicon

Tonos Komponistpris

Oslo Philharmonic Orchestra - Ørjan Matre: Konsert for orkester

Anja Garbarek - The Road Is Just A Surface

Geir Holmsen - Et stille sted

Arve Henriksen/Eivind Aarset/Jan Bang/Jez riley French - The Height Of The Reeds

Viser

Ingeborg Oktober - Skjømmingsboka

Ellen Sofie Hovland - Og solen renner over

Erik Lukashaugen - Vi eier skogene

Masåva – Masåva

Åpen Klasse

Geir Sundstøl - Brødløs

Amgala Temple - Invisible Airships

Harpreet Bansal - Samaya

Anja Garbarek - The Road Is Just A Surface

Årets Musikkvideo

Hkeem / Regissører: Thor Brenne - Ghettoparasitt

Aurora / regissører: Kinga Burza - Queendom

Sondre Justad / Regissør: Trond Kvig Andreassen - Ikke som de andre

Sigrid / Regissører: AB/CD/CD - Sucker Punch

Klassisk

Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra - Portraying Passion

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen & Ingrid Andsnes - Metamorfose

Christian Ihle Hadland - Christian Ihle Hadland plays Domencio Scarlatti

Stavanger Symfoniorkester - Symphonic Dances

Årets Produsent

Aksel Carlson - Mars, Emilie Nicholas, Arif & Unge Ferarri

Kåre Christoffer Vestrheim - Anja Garbarek, Emilie Nicholas, Håkon Kornstad, Batagraf m.m

Fay Wildhagen - Borders

Kai Gundelach - Baltus

