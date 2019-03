Alan Walker ble Årets Spellemann for 2018

CHATEAU NEUF (VG) Han var ikke den største forhåndsfavoritten. Men Alan Walker ble kåret til Årets Spellemann for 2018. Mads Hansen fikk prisen for Årets Låt.

Oppdatert nå nettopp







– Min første Spellemannpris. Det blir vel den siste også, sa Mads Hansen etter at prisen for «Sommerkroppen» ble delt ut helt på tampen av Spellemann-sendingen.

Fra scenen kalte han det å motta prisen for «lett».

– Tror du at du kommer til å fornærme noen artister ved å si det?

– Ja!

Han er allerede forberedt på at prisen kan få reaksjoner.

– Synd om kulturanmelder synes dette er skandale, vi får tenne et lys for dem, sier han lattermildt til pressen.

Han får imidlertid full støtte fra artistkollega Ina Wroldsen, som fikk prisen for årets låtskriver.

– Det er ikke noen tvil om at han fortjente det, låten har blitt spilt overalt i hele sommer. Jeg skulle bare ønske han eide det litt, sier hun til VG.

Se listen over alle vinnere og nominerte nederst i saken.

VINNER: Alan Walker. Foto: Hagen, Fredrik/NTB scanpix

– En drøm

Etter tre nummer én-hits i fjor, et debutalbum med seks uker på toppen av VG-lista og nye hundretalls millioner streams verden over, ble bergensgutten Alan Walker (21) av Spellemann-komiteen utropt til Årets Spellemann.

– Alt føles som en drøm, forteller en tydelig rørt Walker fra scenen.

– Jeg vil takke hver eneste fan der ute, som lytter på musikken min!

Til pressen etterpå forteller han at prisen betyr alt, og at han ble veldig overrasket over å få den.

– Jeg er så stolt over å få være med på å sette Norge på kartet og gi oppmerksomhet til alle artister her. Jeg håper jeg kan være et godt forbilde.

Dette året vil han trappe ned på turneringen for å få mer tid med familie og sin nye kjæreste.

– Det er viktig å ta vare på både familie og venner og de nærmeste, og ta litt tilbake den tiden jeg har gått glipp av.

På forhånd hadde mange tippet Sigrid Solbakk Raabe som vinner av denne prisen.

– Problemet for Spellemann heter Alan Walker. Det kan på en måte sies å være hans «tur», siden han har både norsk og internasjonal suksess av et kaliber Spellemann i nyere tid har blitt påpasselige med å hylle, skrev VGs Tor Martin Bøe i en kommentar en uke tilbake.

les også Tok med kjæresten på Spellemannprisen

På Spellemannprisens røde løper ble Sigrid nevnt av mange artister på spørsmål om hvem de trodde ble Årets – blant dem nettopp Alan Walker, Ina Wroldsen, Sondre Justad og Odd Nordstoga.

– Veldig stas, jeg tar det til meg og tar det som et stort kompliment, sa Sigrid til VG da hun ankom.

– Det ville betydd veldig mye, det er jo en pekepinn på at man gjør noe riktig. Men jeg synes det er stort å være nominert i så mange kategorier. 2018 var innholdsrikt, surrealistisk!

Sigrid måtte imidlertid gå tomhendt hjem etter null uttelling i de tre kategoriene hun var nominert i.

Hedret D.D.E.

De ble Årets Spellemenn i 1996. I kveld fikk trønderrockerne D.D.E. Hedersprisen.

Etter en mektig korversjon av «Vinsjan på kaia» fikk Bjarne Brøndbo og resten av D.D.E. hedersprisen, utdelt av kulturminister Trine Skei Grande.

– For meg som har et trønderrockhjerte varmer dette innerst i hjerteroten, sa statsråden.

– Ingen andre har som dere spilt opp til dans, understreket hun.

– For meg er dere lyden av god stemning!

TOK TIL TÅRENE: Bjarne Brøndbo. Foto: Mattis Sandblad/VG

– Vi setter utrolig stor pris på å bli verdsatt på denne måten, sa Brøndbo.

Vokalisten var tydelig skjelven i stemmen da han hedret bandets avdøde gitarist Frode Viken – som døde i fjor, og ville fylt 64 år i dag.

– Takk, Frode, for låtene, tekstene, historien og komikken, sa Brøndbo gråtkvalt.

– Gratulerer med dagen, fatter’n, sa Vikens sønn Daniel, som nå har arvet sin fars plass i D.D.E.

– Emosjonelt

Til pressen etter overrekkelsen sier Brøndbo at det var godt å motta en pris de mente var fortjent.

– Hedersprisen er, uten å virke uærbødig ... Jeg synes det er litt fortjent. Det er en del artistkolleger som skal henge i noen år for å gjøre det samme som oss, sier han.

– Det å stå der og vite at dette er en opplevelse som Frode helt klart burde få være med på – det er emosjonelt. Han har vært både en kollega og venn og opphavsmann i et helt liv.

– Han ville sagt at det var fullt fortjent.

Tok storeslem

Etter alvorlig sykdom gjorde Emilie Nicolas comeback i 2018. Det fortsetter i 2019 – med dobbel Spellemann-seier.

Albumet «Tranquille Emile» ble kåret til årets beste album av norske kritikere i 2018, i Dagsavisens årvisse tevling.

En stor triumf for Emilie Nicolas, som etter en brakdebut i 2014 forsvant ut av rampelyset – da hun måtte opereres for hjernesvulst.

På Spellemannprisen for 2018 gikk hun i kveld også av med seier i kategorien Årets Album, hvor hun kjempet mot Sondre Justad, Unge Ferrari og Rotlaus.

Deretter danket hun ut selvsamme Justad, Sigrid og Amanda Delara i kategorien Årets Popartist.

– Dere er noen deilige menn, skrøt hun til bandet sitt, som sto bak henne.

JUBEL: Emilie Nicolas dro i land to av Spellemannprisens mest ettertraktede priser. Foto: MATTIS SANDBLAD

«Tranquille Emile» ble også gjort stas på tidligere på Spellemann-kvelden, da platens produsent Aksel Carlson fikk prisen for Årets Produsent.

Emilie Nicolas fikk i 2015 to Spellemannpriser for sitt debutalbum «Like I’m A Warrior», da som beste popsolist og ditto nykommer.

Ina Wroldsen ble kåret til årets låtskriver. Hun fortalte VG før utdelingen at det var prisen hun ønsket seg mest.

– Jeg identifiserer meg jo som låtskriver, sa hun på den røde løperen.

– Uten låter har vi ikke musikk, konstaterte hun fra scenen.

Til VG fortalte hun etterpå at hun ble veldig stolt over å motta prisen.

BESTE LÅTSKRIVER: Ina Wroldsen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Musikkbransjens festaften åpnet med at flere profilerte artister kastet glans over den røde løperen. Den som stjal oppmerksomheten var Sigrid Solbakk Raabe, som kom i luksusantrekk fra Chanel.

les også Alan Walker har med kjæresten på Spellemannprisen

Årets Låt

Mads Hansen – Sommerkroppen

Alan Walker, AU/RA, Tomine Harket – Darkside

Astrid S – Emotion

Ina Wroldsen – Strongest

K-391 Feat. Alan Walker, Julie Bergan , Seguri – Ignite

Kygo, Miguel – Remind Me To Forget

Ruben – Walls

Seeb, Dagny – Drink About

Sigrid – Strangers

Sondre Justad – Ikke som de andre

Indie/Alternativ

Thea Hjelmeland – Kulla

Okay Kaya – Both

Fay Wildhagen – Borders

Boy Pablo – Soy Pablo

Årets Spellemann

Alan Walker

Urban

EMIR – Mer av deg

MARS – MARS

Unge Beirut – Hevnen er søt, men jeg tilgir deg

Lil Halima – Lil Halima 2018

Årets Hederspris

DDE

Popartist

Emilie Nicolas – Tranquille Emile

Sigrid – Raw EP

Amanda Delara – Running Deep + Soldiers

Sondre Justad – Ingenting i paradis

Årets Låtskriver

Ina Wroldsen – Hex

Dagny – Dagny Låtskriver 2018

Unge Ferrari – Midt Imellom Magisk Og Manisk

Thea Hjelmeland – Kulla

Country

Malin Pettersen – References Pt. 1

The Northern Belle – Blinding Blue Neon

Hege Øversveen – goodbye yellow roses

Country Heroes – Honky Tonk Tears

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

Marja Mortensson – Mojhtestasse – Cultural Heirlooms

Johanne Flottorp – Johanne Flottorp

Aslak Brimi Kvartett – Vev

Sudan Dudan – Heimen der ute

Årets Album

Emilie Nicolas – Tranquille Emilie

Rotlaus – På vei

Sondre Justad – Ingenting i Paradis

Unge Ferrari – Midt Imellom magisk og manisk

les også Sigrid kan redde håpløst forsinket Spellemannpris

Rock

The Good The Bad And The Zugly – Misanthropical House

Oslo Ess – Frie radikaler

Årabrot – Who Do You Love

Turbonegro – Rock'n'roll Machine

Årets Gjennombrudd og Gramostipend

Boy Pablo

Lise Davidsen

Kamelen

Rotlaus

Ruben

les også Røper navnet til P3-Siljes kjæreste

Barnemusikk

Naboen min – Rockesock

Tonje Unstad – Musling med melk

Karoline Krüger og Fru Nitters Rytmeorkester – Labyrinter!

Mandarinsaft – På vei te en venn

Popgruppe

Band of Gold – Where's The Magic

Seeb – Nice To Meet You

Lemaitre – Lemaitre 2018

Razika – Sånn kjennes verden ut

Jazz

Gurls – Run boy, run

Moskus – Mirakler

Atomic – Pet Variations

Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo – Daughters Of The Sun

Samtid

Oslo Philharmonic Orchestra – Ørjan Matre: Konsert for orkester

Cikada strykekvartett / Knut Olaf Sunde – Vertigo Room

Kjell Tore Innervik – UTOPIAS – Radical Interpretations of Iconic Musical Works for Percussion

Telemark kammerorkester, dirigent Lars-Erik ter Jung – Chasing Strings

Blues

Jørgen Sandvik – Permanent Vacation

J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters – Blue Eyed Soul Volume 1

Geir Bertheussen Blues Express – Southside

Ulf Myrvold – Old Memories

Årets Tekstforfatter

Eduardo Andersen – La oss ta en idealist

Ina Wroldsen – Hex

Lars Saabye Christensen – Et stille sted

Odd Nordstoga – Kløyvd

Elektronika

Sex Judas feat. Ricky – Go Down Judas

Smerz – Have Fun

Bjørn Torske – Byen

Fakethias – Attune

Metal

Obliteration – Cenotaph Obscure

Aura Noir – Aura Noire

Sylvaine – Atoms Aligned, Coming Undone

Beaten To Death – Agronomicon

Tonos Komponistpris

Oslo Philharmonic Orchestra – Ørjan Matre: Konsert for orkester

Anja Garbarek – The Road Is Just A Surface

Geir Holmsen – Et stille sted

Arve Henriksen/Eivind Aarset/Jan Bang/Jez riley French – The Height Of The Reeds

Viser

Ingeborg Oktober – Skjømmingsboka

Ellen Sofie Hovland – Og solen renner over

Erik Lukashaugen – Vi eier skogene

Masåva – Masåva

Åpen Klasse

Geir Sundstøl – Brødløs

Amgala Temple – Invisible Airships

Harpreet Bansal – Samaya

Anja Garbarek – The Road Is Just A Surface

Årets Musikkvideo

Hkeem / Regissører: Thor Brenne – Ghettoparasitt

Aurora / regissører: Kinga Burza – Queendom

Sondre Justad / Regissør: Trond Kvig Andreassen – Ikke som de andre

Sigrid / Regissører: AB/CD/CD – Sucker Punch

Klassisk

Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra – Portraying Passion

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen & Ingrid Andsnes – Metamorfose

Christian Ihle Hadland – Christian Ihle Hadland plays Domencio Scarlatti

Stavanger Symfoniorkester – Symphonic Dances

Årets Produsent

Aksel Carlson – Mars, Emilie Nicolas, Arif & Unge Ferrari

Kåre Christoffer Vestrheim – Anja Garbarek, Emilie Nicolas, Håkon Kornstad, Batagraf m.m.

Fay Wildhagen – Borders

Kai Gundelach – Baltus

Publisert: 30.03.19 kl. 20:23 Oppdatert: 30.03.19 kl. 22:26