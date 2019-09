EKSPAR: Adele og Simon Konecki på Glastonbury-festivalen i 2015. Foto: Yui Mok / PA Wire

Helt slutt for Adele og ektemannen

Fem måneder etter at Adele (31) og Simon Konecki (45) ble separert, har popstjernen søkt om skilsmisse.

Nyheten om at paret hadde gått hver til sitt, ble kunngjort i april. Adele og ektemannen har vært et par siden 2011 år og har en seks år gammel sønn sammen. Først i 2017 innrømmet Adele at hun og Konecki også hadde giftet seg. Bryllupet skal ha funnet sted i all hemmelighet i 2016.

Nå ser det imidlertid ikke ut til å være noen vei tilbake for den britiske verdensstjernen og ektemannen. BBC og en rekke andre medier, deriblant People og E!, melder at Adele torsdag denne uken søkte retten i Los Angeles om å få innvilget skilsmisse. Familien har hatt base der de siste årene. Konecki er født i New York, men også han er vokst opp i England.

En talsperson for paret har tidligere uttalt at de to i fellesskap «forplikter seg til å gi sønnen en kjærlig oppvekst». Ingen av partene har ønsket å gi noen kommentarer utover det.

Det er ikke kjent om Adele og Konecki skrev noen ekteskapskontrakt før de giftet seg.

Balladedronningen, som har det fulle navnet Adele Laurie Blue Adkins, har vært svært privat de siste årene. I januar i år avviklet hun sitt turné-firma Remedy Touring LLP. Det ble tolket som et endelig tegn på at stjernen ikke kommer til å reise på turné igjen.

Allerede i mars 2017, etter at hun var ferdig med tredje og siste del av sin 15 måneder lange verdensturné, varslet hun at dette kunne bli hennes siste turné.

Adele er regnet som en av Storbritannias største artister, og er den første kvinnen, etter Beyoncé, til å vinne seks Grammy-Awards statuetter på én og samme kveld.

