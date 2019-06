IDOL: Isak Heim i TV2-konkurransen 2011. Foto: Marius Knutsen

Ble kjent som «Idol»-Isak – nå synger han på Norges mest spilte låt

Isak Heim (23) tyter ut av landets radioer, åtte år etter TV-berømmelsen. Han takker «Idol» for musikkarrieren.

I hele 16 uker har låten «Kind Of Love» av Rat City (Kent Sundberg, Cato Sundberg og Peter Michelsen fra Donkeyboy) ligget på VG-lista. Låten har bikket ni millioner avspillinger på Spotify. Den dukker opp på VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo fredag kveld.

I skrivende stund er singelen også den mest spilte sangen på norsk radio.

Den synges av Isak Heim, som i en alder av 16 sang seg til en tredjeplass i «Idol» i 2011.

Slik fremstod han da:

Året etter «Idol»-bragden ble han kontaktet av manageren til Donkeyboy. Gjennom årene har de møttes jevnt og trutt i studio, og samarbeidet har resultert i flere låter.

Den siste har altså gjort det meget bra siden den ble sluppet i februar.

– Det er jo helt rått. Det er over all forventning. At den fortsatt ruller og går er helt utrolig, sier Heim til VG.

Et liv etter «Idol»

Musikkarrieren mørknet altså ikke etter at TV-kameraene ble slått av, slik tilfellet har vært for mange «Idol»-finalister.

Heim mistenker at det var nettopp «Idol» som sørget for at han havnet i søkelyset hos Donkeyboy-guttene.

– Jeg vil jo tro det var derfor de tok kontakt. Jeg kan ikke komme på så mange andre grunner, sier han og ler.

DONKEYBOY-BRØDRENE: Isak Heim jobber med Kent og Cato Sundberg, som har gjort stor suksess med Donkeyboy. Her i 2013, da samarbeidet startet. Foto: Frode Hansen/VG

At han fortsatt blir kjent igjen som «Idol»-Isak har han ikke sterke motforestillinger mot.

– Man kommer jo ikke unna at – hadde man tatt «Idol» ut av ligningen, hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Men det er viktig å være tydelig på at det tilhører fortiden.

– Jeg må fortsette å komme med nytt materiale slik at folk forbinder meg med det, og det er min jobb, sier han.

ISAK I DAG: Her i gang med prøver til VG-lista Topp 20-konserten fredag kveld. Foto: Adrian Bredesen

I studio med Rat City i Drammen får han mange gode karriereråd fra de etablerte musikerne. Det er rundt ti års aldersforskjell på ham og de tre andre, noe han tidvis legger merke til.

– Ja, de er jo steingamle. De har jo begynt med åtte til fire-hverdag og har unger, sier han lattermildt.

– Men de er unge til sinns, så man merker det ikke så mye i interaksjonen mellom oss. Vi trives i hverandres selskap.

23-åringen har nettopp fullført en bachelor i populærmusikk, og har planer om å jobbe fremover med produksjon av egne låter.

På fredag er han klar for å stå foran et massivt publikumshav under VG-lista Topp 20-konserten.

– Det blir gøy det. Vi er klare for show, sier han.

Publisert: 21.06.19 kl. 15:53