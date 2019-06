SØRLANDSFESTIVAL: Dette bildet viser konsertgjester på den opprinnelige Hovefestivalen i 2014. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Hove Music Festival konkurs – blir ikke festival

Bare en drøy en uke før nye Hovefestivalen skulle arrangeres på Tromøya i Arendal, kommer nyheten om at festivalen avlyses.

Pressekontakt Petter Toldnæs bekrefter overfor NRK at de onsdag har gitt opp målet om å arrangere årets festival, som skulle trekke stjerner og gjester 28. og 29. juni.

«Styret måtte stoppe videre forberedelser, og det er utelukkende sviktende billettsalg som vanskeliggjør fortsatt drift», skriver festivalledelsen i en pressemelding gjengitt på festivalens hjemmeside.

VG var i kontakt med festivalsjef Marius Berge Amundsen tirsdag kveld, etter å ha fått informasjon om at festivalen var konkurs. Han sa da at det ikke stemte.

– Disse opplysningene kjenner jeg ikke til. Jeg har ikke hørt noe fra styreleder, sa Amundsen til VG.

VG forsøkte også å få komme i kontakt med styreleder for Hove Music Festival, Brynjar Løkke, men han har ikke besvart henvendelsen.

Usikkert for billettkjøperne

Det er uvisst om de som har kjøpt billetter får pengene refundert.

«Det kan vi dessverre ikke svare på nå. Det er bobestyrer som håndterer det økonomiske oppgjøret», skriver festivalen på nettsiden sin.

Blir utgiftene refundert, så vil pengene tilbakeføres til kortet man benyttet ved bestilling av billetter.

Jason Derulo, Ina Wroldsen, Bjørn Eidsvåg, Klovner i kamp og Jarle Bernhoft var blant artistene som var booket

– Lei oss

«Å arrangere festival er en lidenskap, og i hele organisasjonen er vi svært lei oss for dette utfallet. Det er lagt ned et stort antall timer i forberedelser – fra frivillige, lokalsamfunn og mange dyktige festivalfolk. At publikum nå ikke får oppleve dette arrangementet beklager vi på det sterkeste», oppgis det i pressemeldingen.

Det er Arendals-firmaet Seaside Production AS som har stått for den nyopprettede festivalen. Selskapet har onsdag levert inn begjæring om oppbud. Videre behandling av verdiene i selskapet vil bli styrt av bobestyreren.

Den opprinnelige Hovefestivalen ble i en årrekke arrangert i Arendal, men den ble lagt ned for fem år siden. Nå blir det altså ingen ny festival.

Publisert: 19.06.19 kl. 15:46 Oppdatert: 19.06.19 kl. 16:10