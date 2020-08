MOT SLUTTEN: Leonard Cohen på norgesbesøk i 2013. Foto: Trond Solberg

Leonard Cohen-leiren raser mot Donald Trumps bruk av «Hallelujah»: – Forferdet

Både boet og forleggeren til den avdøde kanadiske artisten avslo tillatelse til bruk av sangen, og varsler rettslig etterspill.

Under avslutningen på det republikanske partiets kongress (RNC) denne uken ble det spilt to coverversjoner av Leonard Cohens «Hallelujah» – en fremført live, og en avspilt under fyrverkeriet som ble sendt opp.

Og nå er det bråk, slik det ofte blir når Trump bruker populærmusikk i offentlig sammenheng.

Tidligere har blant andre Rolling Stones rast mot presidentens bruk av deres sanger, og nylig reagerte avdøde Tom Pettys familie på Trumps bruk av «I Won’t Back Down».

– Overrasket

«Vi er overrasket og forferdet over at RNC gjennomførte dette, vel vitende om at Cohen Estate spesifikt avslo RNCs forespørsel om bruk, og deres ganske frekke forsøk på å politisere og utnytte «Hallelujah», en av de viktigste sangene i Cohens katalog, på en så uhyggelig måte», skriver Michelle L. Rice, advokat for boet etter Cohen i en pressemelding gjengitt av blant andre Pitchfork og TMZ.

«Vi vurderer våre juridiske muligheter», legger hun til.

LYTTET SAMMEN: Trump-familien under seremonien ved Det hvite hus hvor «Hallelujah» ble fremført og avspilt torsdag. Fra venstre: Donald Jr., Tiffany, president Donald Trump, Melania og Barron. Foto: Evan Vucci/AP

Forvalterne av Cohens låtskriverrettigheter, Sony/ATV Music Publishing, uttaler i samme pressemelding at de ble kontaktet av det republikanske partiet torsdag, dagen «Hallelujah» ble brukt under RNC.

«Vi avslo forespørselen», heter det derfra.

SANG «HALLELUJAH»: Operasanger Christopher Macchio. Foto: JIM LO SCALZO/EPA

En av «Hallelujah»-tolkningene som ble spilt er en versjon med Tori Kelly – en amerikansk «Idol»-deltager hvis karriere håndteres av Scooter Braun, som også er manager for blant andre Justin Bieber og Ariana Grande.

«Alt jeg vet er at hverken jeg eller mitt team ble forespurt», skrev Kelly i en tweet som i etterkant er slettet, ifølge Billboard.

Leonard Cohen døde 82 år gammel 7. november 2016 – dagen før Donald Trump ble valgt til USAs 45. president.

Seig slager

«Hallelujah» er en av hans mest berømte sanger. Den ble sluppet i 1984, og gjorde ikke stort ut av seg da.

En coverversjon av John Cale fra 1991 og enda en av Jeff Buckley fra 1994 bidro sterkt til sangens voksende popularitet – det finnes hundrevis av «Hallelujah»-versjoner utgitt nå.

I Norge ble sangen en stor hit i 2006, da Kurt Nilsen, Espen Lind, Askil Holm og Alejandro Fuentes fremførte den på «Skavlan» – en kickstart for kvartetten, som solgte enormt med plater og konsertbilletter under tittelen «Hallelujah Live».

Publisert: 29.08.20 kl. 18:34

