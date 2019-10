STJERNEPAR: Paulina Porizkova og Ric Ocasek på en TV-premiere i New York i 2013, mens de fortsatt var gift. Foto: © Steven Bergman / AFF-USA.COM / AFF

Ekskona til død The Cars-vokalist: Derfor ringte hun ikke 911

Tre uker etter at supermodell Paulina Porizkova (54) fant Ric Ocasek (75) død, snakker hun om sjokkopplevelsen.

Frontfigur, vokalist og primus motor i det amerikanske rockebandet The Cars, Ric Ocasek ble funnet død i sitt hjem i New York 15. september. Fans verden over mottok nyheten med stor sorg.

Det var ekskona Paulina Porizkova som fant stjernen død. Obduksjonen har senere vist at den nylig hjerteopererte musikeren døde av hjerteinfarkt som følge av åreforkalkning som forårsaket høyt blodtrykk. Lungeemfysem skal ha vært en medvirkende årsak.

– Forbanna sjokk

Porizkova skrev få dager senere at familien var «fullstendig ødelagt» etter Ocasecs brå og uventede bortgang. Nå forteller hun mer detaljert i et intervju med musikkbladet Rolling Stone om hvordan det var å være den som fant ham død.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg ønsker å si om selve hjerteoperasjonen, men den var vellykket. Han kom seg godt til hektene, så det var et forbanna sjokk at han døde, sier hun.

Porizkova forteller videre hvordan hun var innom ham kvelden før med noen kaker. Ocasek skal ha takket for dem og forklart at han allerede hadde spist noen «grusomme kaker», fordi han var søtsugen. Han skal ha sagt at han ville spare hennes kaker til dagen etter, og at han heller ville legge seg tidlig fordi han følte seg litt uvel.

– Det var siste gang jeg så ham i live, forteller den tidligere supermodellen.

YNGRE: Paulina Porizkova og Ric Ocasek på en MTV-galla i 2001. Foto: MARK LENNIHAN / AP

les også Supermodell skilles fra musikerektemann

Da hun stakk innom neste morgen, lå han og sov. Trodde hun. Hun kokte kaffe og romsterte litt i leiligheten. Da klokken ble 11 uten at han hadde våknet ble hun urolig og innså at noe ikke var som det skulle.

Hun gikk tilbake til soverommet og fant Ocasec i akkurat samme sovestilling. Da skjønte hun det.

– Men jeg kunne ikke fatte det, sier hun.

Hun strøk ham på kinnet.

– Det var som å klappe på marmor. Det var ganske forbanna jævlig.

Ventet med å ringe

Porizkova og Ocasek ble skilt i mars i fjor etter 28 års ekteskap. Sammen har de to sønner på 21 og 25 år. Hennes første tanke nå var å skulle fortelle sønnene at faren deres var død.

Etter å ha rådført seg med Ocasecs manager, bestemte hun seg for å vente med å ringe nødnummeret 911. Han forklarte henne at så snart hun gjorde det, ville de ble bombardert av paparazzi. Derfor kontaktet hun guttene, så de kunne komme og ta farvel med sin far i ro og fred.

Sammen satt de rundt sengen i flere timer, mens de holdt hverandre i hendene.

– Det var på en måte vakkert. Vi forsto alle at han var borte. Det var ingen tvil om at han hadde forlatt oss, sier hun.

Hun ringte omsider 911. To minutter senere var paparazzifotografene utenfor huset.

– Og det var bare motbydelig, sier tsjekkiskfødte Porizkova.

The Cars er kjent for blant annet hitballaden «Drive» fra i 1984. Det var under innspillingen av denne musikkvideoen at han og Porizkova ble kjent og forelsket seg. De giftet seg i 1989.

