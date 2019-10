BOKAKTUELL: Elton John, her på premieren til den nye «Løvenes konge»-filmen i London i sommer. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Elton John: – Var 24 timer fra døden

Popkongen (72) forteller i ny bok hvordan han lå og tryglet og ba om å få beholde livet etter en prostataoperasjon for to år siden.

Elton John valgte operasjon i stedet for cellegift og stråling, da han i 2017 fikk diagnosen prostatakreft, et sykdomsforløp han ikke før har fortalt offentligheten om.

I sin kommende biografi skriver han at han trodde det ville være enklere enn «å ha sykdommen hengende over familien» gjennom en langvarig behandlingsprosess.

Selve operasjonen omtales som svært vellykket, men etter ti dager følte Elton John at noe ikke stemte. Han hadde pådratt seg en alvorlig infeksjon.

«Det viste seg at jeg var rammet av sjeldne komplikasjoner etter inngrepet», skriver han ifølge britiske Daily Mail.

«Jeg var 24 timer fra døden», hevder han.

To døgn lå han på intensiven, og om natten kom redselen.

«Jeg lå der helt alene og ba bønner: Vær så snill ikke la meg dø. Vær så snill å la meg få se barna mine igjen. Vær så snill å gi meg litt mer tid», forteller den verdensberømte 72-åringen, som sammen med ektemannen David Furnish (56) har sønnene Zachary (8) og Elijah (6).

«Me» er den første autoriserte biografien over musikerlegenden. Boken havner i butikkhyllene 15. oktober, men Daily Mail har sluppet jevnlige utdrag.

les også Elton John avlyste 30 minutter etter konserten skulle ha begynt

Totalt 11 dager og netter ble Elton John værende på sykehuset før han kunne reise hjem. Det var etter denne prøvelsen han innså at han måtte roe ned tempoet. I 2018 forklarte stjernen at han kom til å legge opp som turnerende musiker, og at hans siste verdensturné ville skje i 2019.

«På en merkelig måte føltes det som om helbredelsesprosessen i seg selv var svar på mine bønner. Som om jeg fikk beskjeden: Vil du ha mer tid, så må du lære deg å leve som dette. Du må senke farten», skriver han i boken.

Norge er blant landene som har fått oppleve avskjedskonsert. Elton John besøkte Bergen så sent som i juni i år og ble belønnet med en femmer på terningen fra VGs anmelder.

«Virkelig fascinerende å observere gamle fingre komme til liv og formelig danse seg gjennom popblues og gammelrock. For etter 150 minutter fremstår mannen som eier pianofingrene mye mer levende, yngre og oppgiret enn den aldrende herren som startet showet» lød det blant annet i anmeldelsen.

I 2000 sa Elton John også at han ville pensjonere seg. Under en konsert i Madison Square Garden uttalte han: «Ett album til, og så er det slutt.» Sånn ble det ikke.

I vår kom filmen over Elton Johns liv – «Rocketman». Se klipp under:

