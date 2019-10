OVERDOSE: Mac Miller døde av en overdose i fjor, midtveis på sin vei mot stjernehimmelen. Foto: Scott Roth / TT NYHETSBYRÅN

Tiltalt for å ha solgt dødelig dopmiks til Mac Miller

Han skal ha solgt blandingsdop som tok livet av den verdensberømte rapperen.

En 28 år gammel mann fra West Hollywood ble i september arrestert, mistenkt for å ha solgt dopet som endte livet til Mac Miller. Nå er også tiltalen mot 28-åringen klar.

Det melder blant andre AP.

Det var i september i fjor at rapperen Mac Miller, eller Malcolm James McCormick som er hans egentlige navn, ble funnet død i sitt hjem i San Farnando Valley av en overdose.

Ifølge rettsmedisinere skal dødsårsaken ha vært en cocktail av kokain, Xanax-piller iblandet fentanyl, samt alkohol.

Tiltalen mot mannen som kan ha forårsaket Mac Millers død i en alder av kun 26 år, kommer bare dager etter at moren til en annen altfor tidlig avdød rapper, Lil Peep, har gått til søksmål mot Lil Peeps management.

Mandag kunne TMZ fortelle at Liza Womack klandrer sønnens management for hans død. Lil Peep døde, også han av en overdose, i november 2017, bare 20 år gammel.

OVERDOSE: Lil Peep manglet to uker på å fylle 21 år da han ble funnet død av en ovedose i turnébussen. Foto: Johnny Nunez / WireImage

Også hos Lil Peep var dødsårsaken en kombinasjon av Xanax-piller og fentanyl. Liza Womack hevder at hans management forsynte sønnen med narkotika på hans siste turné og at de presset han til bristepunktet av utmattelse i et usunt arbeidsmiljø.

Lil Peep ble funnet død i sin egen turnébuss i Tucson, Arizona. Det er foreløpig ikke kjent hva moren Liza Womack krever som erstatning for det hun mener er managementets neglisjering av sønnens ve og vel.

Publisert: 10.10.19 kl. 21:32







