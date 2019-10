FORFATTER: Bjørn Eidsvåg om forfatterlivet: – Skal aldri skrive bok igjen i mitt liv. Foto: Mattis Sandblad / VG

Bjørn Eidsvåg kraftig ut mot NRK P1s musikkprofil

Bjørn Eidsvåg (65) mener NRK P1 konsekvent ikke spiller norske artister over 50 år. Det avviser musikksjefen i kanalen.

– Er jeg for dårlig eller for gammel, NRK P1? er spørsmålet som vår folkekjære artist stiller i dagens VG-kronikk.

Eidsvåg kritiserer Norges største radiokanal for å utelate artister over 50 år.

«Den spekulasjonen vi hører oftest rundt omkring, er at ingen norske artister som har passert 50, listes på P1», skriver han blant annet.

Musikksjefen i NRKP1, Atle Bredal, mener Eidsvågs påstand om at P1 konsekvent ikke spiller norske artister over 50 år - ikke stemmer.

– Når det gjelder ny musikk, vurderer vi alle utgivelser likt. I en vanlig uke lytter vi på, og vurderer, rundt 100 forskjellige titler. Videre lister vi rundt to låter, så derfor kan det være vanskelig å nå frem, forteller Bredal til VG.

Én artist listet

Bjørn Eidsvåg trekker også frem at det hittil i år er kun én artist over 50 år - deLillos - som er listet hos NRK P1.

«Kun en sang framført av en norsk artist over 50 år, er listet på P1 så langt i år, og den ene sangen som ble det – «Bare gråte» med deLillos, fikk være på lista rundt halvparten av den tiden som er vanlig», skriver Eidsvåg i kronikken.

Du kan lese hele Eidsvågs kritikk her.

VG har ettergått Eidsvågs påstand og funnet at den stemmer. deLillos’ «Bare gråte» fikk syv uker på C-lista.

Musikksjefen hevder at P1 ikke forskjellsbehandler artister etter alder. Videre forteller Bredal at kanalen for tiden har 17 eldre låter av Bjørn Eidsvåg i rotasjon.

– Rotasjon er de eldre låtene som vi spiller hos P1. Dersom du er listet på A-listen, B-listen eller C-listen med nye låter, spiller vi de låtene i typisk to måneder før de går ut av listen og blir lagt inn i rotasjon, sier Bredal.

– Er det noe spesiell grunn til at dere kun har listet én artist over 50 år?

– Overhodet ikke! Vi vurderer alt på lik linje. Det er ikke noe spesiell årsak til det, svarer han.

Han legger til at den nye singelen til Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland, «Alt eg ser», har vært oppe til vurdering hos P1. Bjørn Eidsvåg skriver i kronikken at hans ytring er trigget av denne låten, som han var sikker på ville passe for P1.

– Vi har vurdert «Alt eg ser», den nådde ikke opp denne gangen, sier Bredal.

Merket dreining i musikkprofil

Eidsvågs artistkollega Øyvind Staveland i Vamp sier at han har merket en dreining i NRKP1s musikkprofil.

– Men jeg verken håper eller tror at det ikke har noe med alder å gjøre. Tidene forandrer seg og ting går i sykluser, sier Staveland til VG.

Han sier at det er en stund siden Vamp ble listet på P1.

– Men vi har fått vårt opp gjennom årene, så jeg har ingen grunn til å være surmaget.

– Bjørn Eidsvåg skriver også at han savner tilbakemelding fra NRKP1?

– Akkurat det har vi vel aldri fått, men så er det ikke noe vi aktivt har etterlyst heller, sier han.

Ser alvorlig på det

Styreleder Ingrid Kindem i NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere – ser alvorlig på det som kommer frem i Bjørn Eidsvågs kritikk av NRKP1.

– NRK er en betydelig maktfaktor i norsk musikkliv. Det ligger et stort ansvar på de programansvarlige for å sikre at lyttere og seere blir presentert for bredden i norsk musikk. De kan ikke neglisjere våre mest folkekjære artister som har bygget sitt publikum gjennom tiår! Hvis dette stemmer, er det alvorlig. Vi forventer et svar fra NRK, sier Ingrid Kindem til VG.

