COMEBACK: Mel B, Emma Bunton, Victoria Horner og Mel C i Dublin fredag. Foto: Dave J Hogan / Getty Images Europe

Her står Spice Girls på scenen igjen

Nei da, dette bildet er ikke 25 år gammelt – det er helt ferskt.

Når man ser de nye bildene av Spice Girls på scenen, er det nesten vanskelig å skille bandmedlemmene fra sånn de så ut da de slo gjennom. Emma Bunton (43), Geri Horner (46), Mel B (43) og Mel C (45) – eller Baby, Ginger, Scary og Sporty – var iført like heftige kostymer som da de erobret verden i 1994.

Det var i november i fjor at det ble kjent at Spice Girls – minus Victoria Beckham (44) – skulle ut på en mye omtalt comebackturné i Storbritannia.

Fredag kveld gikk startskuddet i Dublin. 13 konserter totalt står på agendaen. De åpnet konserten med «Spice Up Your Life». Ifølge Daily Mail skal mange fans ha klagd over dårlig lyd.

Mel B har hatt store plager med det ene øyet de siste dagene, og det har vært spekulert på om hun ville stille med lapp, som hun selv har vist bilde av på Instagram. Men det gjorde hun ikke.

Victoria Beckham ønsket sine tidligere popkolleger lykke til på Instagram noen timer før showet (artikkelen fortsetter under):

De britiske krydderjentene har ikke samarbeidet siden musikalen «Viva Forever» i 2012, en oppsetning som ble totalslaktet av kritikerne, og som endte i et pengesluk. Forrige gjenforening fant sted i 2007. I januar året etter var det bråstopp igjen.

Jentegruppa fikk sin største massive internasjonale hit i 1996 med «Wannabe». I 1998 valgte Geri (som da het Halliwell til etternavn) å forlate popkvintetten, og i 2000 kunngjorde medlemmene at de tok pause på ubestemt tid for å satse individuelt.

Publisert: 24.05.19 kl. 23:31