Rod Stewart (74) og sønn pågrepet for vold

Den britiske rockestjernen sir Rod Stewart er pågrepet i USA, siktet for å ha slått en sikkerhetsvakt på et hotell i Florida.

Ifølge politiets rapport skjedde volden etter at sangeren og hans følgesvenner, deriblant sønnen, ikke slapp inn på en privat fest på nyttårsaften.

Sønnen skal ha dyttet sikkerhetsvakten først, deretter skal Rod Stewart ha slått ham i brystet med knyttet neve.

Begge to er siktet for kroppsskade, melder BBC. Ifølge den britiske rikskringkasteren er det snakk om en mildere overtredelse.

– Lagde bråk

Sikkerhetsvakten har fortalt politiet at han så en gruppe mennesker nær innsjekkingsområdet til en privat fest i barneområdet på hotellet, som forsøkte å trenge seg inn uten tillatelse.

Han har videre fortalt at gruppen «begynte å bli høylytte og lagde bråk», og at de nektet å forlate stedet.

I vitneforklaringen forklarer han at han var «nese til nese» med sønnen til Stewart, og at han forsøkte å be ham om å trekke unna. Videre hevdes det at den 39-årige sønnen dyttet sikkerhetsvakten overende, hvorpå Rod Stewart slo ham i brystkassen.

I politirapporten heter det at politimannen som pågrep Stewart kom i kontakt med rockestjernen, som forklarte at han og hans familie forsøkte å komme seg inn på et arrangement for barna deres.

Han forklarer at da familien ble nektet adgang begynte sikkerhetsvakten å diskutere med dem, hvorpå Stewarts familie ble «provosert». 74-åringen har ifølge politirapporten beklaget for sin rolle i hendelsen.

To andre ansatte ved hotellet ble vitne til hendelsen og bekrefter Dixons beskrivelse. Ifølge politirapporten viser videoopptak at far og sønn Stewart startet opptrinnet. Begge må møte i retten i Palm Beach den 5. februar.

Rockeikon

74 år gamle Rod Stewart fortalte nylig at han var blitt kreftfri etter å ha fått diagnosen prostatakreft for to år siden.

Han er en av verdens mestselgende artister, og har ifølge sin egen nettside solgt mer enn 250 millioner plater på verdensbasis.

I løpet av sin lange karriere har han hatt hele ni album på toppen av topplista i Storbritannia.

I 2016 ble han slått til ridder av dronning Elizabeth for sin innsats for musikken og veldedighet.

