SIKRER ARVEN: Genesis, fra venstre Mike Rutherford, Tony Banks og Phil Collins, gjør som mange store artister har gjort før dem; de selger rettighetene til musikken sin.

Phil Collins og Genesis selger livsverket for 3,2 milliarder

Phil Collins (71) og hans to Genesis-kolleger selger låtkatalogen sin for 300 millioner dollar. Det er 3,2 milliarder norske kroner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere troverdige medier i USA skriver om milliardhandelen, deriblant Wall Street Journal.

Avtalen er i så fall en av de største rettighetsoverdragelsene i musikkhistorien.

Disse har det vært mange av de siste to årene. Både ikonene Bob Dylan (81) og Bruce Springsteen (73) har gjort det samme for henholdsvis 400 millioner dollar (4,3 milliarder norske kroner) og 500 millioner dollar (5,4 milliarder kroner), ifølge Wall Street Journal som har opplysninger fra personer med nær tilknytning til avtalene.

Det er Concord Music Group som nå angivelig skal ha kjøpt rettighetene til alle Genesis-album og alle soloalbumene til de tre medlemmene. Låtene til Peter Gabriel, som Collins erstattet i Genesis, skal ikke være omfattet av avtalen.

Det utgjør da 15 studioalbum fra Genesis, åtte soloplater fra Phil Collins, seks fra Tony Banks (72) og to fra Mike Rutherford (71), samt ni fra sistnevntes andre prosjekt, Mike + The Mechanics.

Phil Collins kom inn i Genesis i 1970 og tok også over som vokalist da Peter Gabriel sluttet. Han har skrevet flere av de største hitlåtene til Genesis, som «Invisible Touch», «I Can’t Dance» og «That’s All», men han fikk enda større suksess som soloartist med blant andre solodebuten «In The Air Tonight» og siden «Against All Odds», «One More Night» og «Another Day In Paradise».

Collins har vunnet åtte Grammy-priser og en Oscar for beste originalsang, «You’ll Be In My Heart» fra animasjonsfilmen «Tarzan» i 1999.

Wall Street Journal noterer seg ellers at markedet for musikkrettigheter eksploderte under pandemien, ettersom investorer så en stødig og forutsigbar avkastning i slike rettigheter, samtidig som inntektene fra strømmetjenester økte kraftig i denne perioden.

Det hører også med at investorene ser ut til å ha fått med seg at bruken av eldre musikk i nye sosiale medier, som for eksempel TikTok, har ført til at nye generasjoner har oppdaget kvalitetene ved klassisk rock og pop-musikk, og gir denne musikken ny oppmerksomhet gjennom sine sosiale kanaler.