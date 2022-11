Ballinciaga er årets store Spotify-navn

Den maskerte trioen i Ballinciaga tar storeslem med tre gjeve strømmetitler.

Stein Østbø

Aurora Meløe (foto)

De er den mest strømmede artisten i 2022, de har den mest strømmede låten – «Dans på bordet» – og Spotify kårer Ballinciaga også til årets nykommer.

Ingen tvil om at 2022 har vært Ballinciagas år.

– Sykt. Helt fantastisk, var trioens umiddelbare kommentar da de fikk overrakt champagne og tre marsipankaker som bevis på Spotify-hederen.

MASKE-SUKSESS: Ballinciaga - her med samarbeidspartner David Mokel - gjemmer seg bak masker for offentligheten. Det har ikke forhindret dem fra å bli årets store strømmenavn i Norge

I det hele tatt ble det et sterkt norsk Spotify-år ettersom Karpe tok andreplassen etter Ballinciaga over Norges mest strømmede artister. Det skjedde foran storheter som The Weeknd og Ed Sheeran.

Også i kategorien årets mest strømmede låter ser vi sterke norske artister; bak Ballinciagas «Dans På Bordet» finner vi Vinni med «Glorie» og Karpe med «PAF.no».

Faktisk er det bare én internasjonal artist som her sniker seg inn på Topp ti-lista; Harry Styles og «As It Was» på femteplass.

Norsk er det også øverst på listen over årets mest strømmede album, nemlig UNDERGRUNNs selvtitulerte album.

– Hva har dere gjort for å komme dit dere er i dag?

– Godt spørsmål. Tror vi bare har satset på oss selv, egentlig. Og jobbet drithardt og hatt det gøy, ikke minst. Og festet, sier trioen som opplyser at det blir mer av det samme i tiden fremover.

– Høydepunktet i 2022?

– Personlig for meg er det Spektrum-konserten. Vi har aldri jobbet så hardt med et prosjekt før, så det var spesielt, sier en tredjedel Ballinciaga, som også trekker frem VG-lista på Rådhusplassen som et høydepunkt.

– Det var litt av et øyeblikk. Så mange mennesker. Den veggen som synger tilbake til deg.

De tre maskekledde er ikke i tvil om at oppmerksomheten rundt dem har eksplodert det siste året.

– Det har vi merket stor forskjell på. Vi har jo holdt på i et par år, men går du ett år tilbake, eller et halvår, så er det veldig annerledes. Du kan bare åpne telefonen så ser man seg selv på TikTok eller Insta, for eksempel, så er det overalt. Det er veldig stas, for da føler man at man har fått til noe.

– Og nå ryker maska?

– Maskene ryker ikke. De er altfor varme og behagelige å ha på seg.

Men de lover å feire statusen som årets strømme-navn, kanskje også med en dans på bordet.

– Det skal feires med alkohol. Skål, boys!

Dette er årets mest strømmede artister i Norge:

1 Ballinciaga

2 Karpe

3 The Weeknd

4 Ed Sheeran

5 TIX

6 Roc Boyz

7 Taylor Swift

8 Kanye West

9 Eminem

10 Drake

SKÅL, BOYS!: Ballinciaga og David Mokel.

Dette er årets mest strømmede låter i Norge:

1 Ballinciaga - Dans På Bordet

2 Vinni - Glorie

3 Karpe - PAF.no

4 Ballinciaga - Beklager (Guttaklubben)

5 Harry Styles - As It Was

6 UNDERGRUNN - Italia

7 Roc Boyz - Bonanza (feat. Greekazo)

8 Beathoven - SØR-AFRIKA

9 Ramón - ok jeg lover

10 Kevin Lauren - TANTE