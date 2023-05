TENT: Jonas Benyoub i et mer edruelig øyeblikk enn på «Trille»

Ukens låter uke 18/23: Jonas Benyoub, Kurt Nilsen, Alexander Rotan og Kristi Brud

Nesten utelukkende norske låter i en imponerende sterk låtuke, der det er Alan Walker som sliter mest.

Jonas Benyoub og Karpe – «Trille»

«Hva faen» åpner denne livefavoritten fra Benyoub som endelig har kommet seg over i innspilt form. Sjelden har det vært mer treffende. Musikalsk et ravende, fortryllende indisk popriff mot en bastant hedensk beat. Teksten er noe forvirrende, febertåkete rytmikk om barnevogner, promille og et passende hardt og ufølsomt «tent». «Jeg vi’kke ha Skee-Lo tilbake» sier Magdi i sitt vers. Det er vi alle enig i.

Kjartan Lauritzen – «Shakira»

Karakteren Kjartan Lauritzen lirer av seg nesten like mye spanske fraser som i «Salsa Tequila» når han prøver å danse seg gjennom i ungdomstidens fantasier. Musikalsk er det både et bedre salsariff knyttet sammen av en smittende barnlig glede gledd i en noe overtent mannekropp. Dumt? Javisst. Men bare på den underholdende måten.

Alan Walker og Sasha Alex Sloan – «Hero»

Mye er nytt i Alan Walkers første singel etter at manager Gunnar Greve flyttet til Florida. Produksjonen er klar, optimistisk, mer nittitallstrance enn databrus-beatene han har gravd seg ned i. Vokalist Sasha Alex Sloan, som også gjorde Kygos forglemmelige «This Town» er kreditert. Mye er slapt også. Refrenget er en omskriving av na-na-na riffet til Kylie Minogues «Can’t Get You Out of My Head». Helheten er altså frisk, men akk så forglemmelig. Og nå må strømmetjenestene legge inn sperre mot låter som heter «Hero».

KLAVIATUR OG TRAPP: Amalie Holt Kleive gjør sin egne ord til farmors på «Karen A.»

Unge Obi – «Mann»

I en perfekt verden burde Oslos smarteste og morsomste rapper kunne levd av Instagram alene. Andrealbumet til ordkunstneren har sokker i sandaler på coveret og referer til en av tidenes filmtrilogier i tittelen. I «Måfå» er han «Rak i ryggen, men jeg bøyer meg for grammatikken». I den Frode Grytten-lignende «Mann» er det derimot vi som skal bøye oss for ham. De som vet, vil også skjønne hvorfor undertegnede synes «sette sammen dumme ord som BankID» er både fornærmende og jublende på samme tid.

Kurt Nilsen og Alexandra Rotan – «Last song about you»

Alexandra Rotan fikk coach-støtte fra Kurt Nilsen da hun imponerte stort med Brad Paisley-tolkning i forrige sesong «Stjernekamp». Her finner de fram enda mer av hennes indre Dolly Parton. Nilsen er jordet ordinær, mens Rotan løfter denne sjangerkorrekte og tekstlig åpenbare bruddlåten med en vokalt kvitrende prestasjon som er mye sterkere enn låten. Som også er slik country skal være.

Amalie Holt Kleive – «Karen A»

Når man snakker om vokale prestasjoner: Den milde og klare vokalen Amalie Holt Kleive evner å kombinere det som skulle vært komplisert elektronisk pop med en tekst som både er gammel og klok i samme stund. Skrevet som en tenkt dialog fra tittelens Karen, som er Kleives farmor og har Amalie som mellomnavn. Sammen med Vetle Junker produserer Kleive dette som om Röyksopp skulle tonesatt Ciceros tekster om alderdom. Det kan altså umulig være feil.

BONDEROMANTIKK: Kurt Nilsen i et mer lystig øyeblikk enn det han synger om på ukens låt.

Kristi Brud – «Dine foldede hender»

Den andre delen av Hjerteslag dynker seg i overveldende Joy Division-mørke på sin tredje singel. Det er lyden av et senhøstlig, regnfylt Bergen og høylytt djevelutdrivelse, kledd i seig, manende rytme stappet av agg og mørke. Man kan ikke la være å tenke at også denne teksten er en hilsen til deres tidligere vokalist, han som nå bruker Hjerteslag-navnet, spesielt i «Kong Oscars Gate»-nikket «alt du tar i ... blir ødelagt».

Thomas Stenström – «Andas in, andas ut»

Karl Thomas Stenström bærer i seg noe av den samme intensiteten som Håkan Hellström og Markus Krungård. Han er heller ikke redd for å spille på enda større dramatiske grep i selvhjelpspopen sin. Uddevallingen skriver riktignok mye svakere tekster. Det kan ikke engang et fascinerende stort gospelkor redde på «Andas in, andas ut». Men som frittgående radiopop er det ikke overraskende at denne allerede har fått høy rotasjon på NRK.

Motorpsycho – «Patterns»

Tverrfløyter, lag på lag med akustiske gitarer og drømmende sekstitallsvokal er det som skjer når Motorpsycho skifter trommeslager og får Reine Fiske i produsentsetet. I Motorpsycho-tidslinjen er vi tilbake på «Let Them Eat Cake» (2000), bare dradd gjennom Dungens «Ta det Lugnt» (2004). «Patterns» virker like mye som en stemning som en låt, men det er jo ikke noe nytt fra denne kanten. Det friske, bokstavelig talt blomstrende skjevt omslag derimot. Det er helt nytt.

